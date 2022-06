Législatives : le bilan en quatre infographies

INFOGRAPHIES. Deux mois après la réélection d'Emmanuel Macron, le camp présidentiel est loin d'avoir fait le plein lors de ce scrutin marqué par une forte abstention, de l'ordre de 54%. Le président de la république a essuyé un revers aux lourdes conséquences politiques, son camp échouant loin de la majorité absolue à l'Assemblée nationale à l'issue du second tour des élections législatives, marqué par le pari réussi de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes) et une percée sans précédent du Rassemblement national (RN).