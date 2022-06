Macron, président minoritaire, la France menacée de paralysie politique

Au terme de deux interminables campagnes électorales, présidentielle et législatives, c'est un échiquier politique inattendu et totalement inédit qui sort des urnes en ce début d'été 2022 avec une Assemblée nationale qui reflète les divisions et les fractures apparues au cours du premier mandat d'Emmanuel Macron. Le président de la République réélu en avril va devoir affronter dans les prochains mois une situation très instable avec une absence de majorité absolue, pour la première fois depuis Mitterrand en 1988 ou les débuts de la Vème République.

Le fait majoritaire, qui servait d'ancre au fonctionnement des institutions depuis soixante ans, a volé en éclat lors du second tour des législatives et c'est un revers majeur pour la macronie qui, tout en arrivant en tête, tremble sur ses bases. Avec des personnalités emblématiques comme le président de l'Assemblée sortante, Richard Ferrand, battu par la Nupes, tout comme l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, mais aussi la ministre de la planification écologique Amélie de Montchalin, La République en Marche a été sanctionnée durement. "Donnez moi une majorité pour agir" avait demandé Emmanuel Macron avant de se rendre à Kiev en milieu de semaine : les Français dans leur majorité, ont choisi de le sanctionner en envoyant à l'Assemblée une majorité introuvable.

Ce séisme politique est d'autant plus spectaculaire qu'il s'accompagne de changements tectoniques dans le rapport des forces. Pour la première fois, et c'est la grande surprise de ce second tour des législatives, le Rassemblement national remporterait entre 80 et 95 sièges, soit plus que la droite républicaine, ce qui constitue une victoire incontestable pour la finaliste de la présidentielle, Marine le Pen, largement réélue dans le Nord.

Quant à la poussée de la Nupes, elle ne permet pas à Jean-Luc Mélenchon, qui ne se représentait pas à Marseille, de réussir son pari : se faire « élire Premier ministre » en imposant une cohabitation. Le coup marketing est réel, avec une alliance des gauches hier irréconciliables, mais son appel à la jeunesse n'a pas été entendu, 78% des 18-24 ans s'étant abstenus à nouveau au second tour. Il reste aussi à voir si la Nupes restera unie alors que les députés siégeront dans leurs groupes respectifs (France Insoumise, PC, PS, EELV).

S'il n'y a donc pas de majorité alternative au bloc central Ensemble !, qui reste la première force politique du pays, Emmanuel Macron devra tendre la main pour gouverner, ce qui n'est pas son tempérament. Une alliance naturelle semble possible avec la droite républicaine même si celle-ci n'obtient qu'une soixantaine de députés. Mais ce serait aussi la fin du « en même temps », du « et de droite et de gauche », l'ambiguïté originelle du macronisme. A moins que le chef de l'Etat tente de louvoyer en draguant entre la gauche et la droite de gouvernement en fonction des projets de loi, ce qui ne sera pas aisé et expose le pays à un risque réel de paralysie sur les choix essentiels.

Devenu un « président minoritaire », comme l'a qualifié dimanche Marine le Pen, le chef de l'Etat sera en permanence pris en étau entre deux oppositions de force presque égale : la Nupes et son programme de gauche radicale et écologique ne le ménagera pas sur les retraites ou la nécessaire rigueur budgétaire que va imposer la remontée des taux d'intérêt. Et le RN sera tout aussi virulent sur le pouvoir d'achat ou sur les questions de sécurité ou d'immigration.

La fin de la Cinquième République ?

D'une certaine façon, nous avons donc peut-être assisté ce dimanche 19 mai à la fin de la Vème République telle que nous l'avons connue. Le régime, bousculé par la révolte des Gilets Jaunes au cours du premier quinquennat, bascule dans un parlementarisme qui reste à inventer dans un pays longtemps résigné à une pratique proche de la monarchie présidentielle. C'est à coup sûr la fin de l'hyper-présidence, l'exécutif étant contraint à une culture du compromis politique, ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour répondre à la crise démocratique.

Pour Emmanuel Macron, le changement, c'est donc maintenant. Après une telle claque électorale, le président de la République va devoir prendre des décisions rapides : comme l'a dit Bruno Le Maire, « gouverner ne va pas être simple, il va falloir faire preuve de beaucoup d'imagination ». Macron pourra-t-il maintenir à Matignon Elisabeth Borne, certes réélue dans le Calvados, mais très fragilisée par la défaite de la majorité qu'elle était censée conduire à la victoire ? Elle a appelé dimanche soir à construire "une majorité d'action", un concept bien flou... Quel sera le sort de la réforme emblématique des retraites ? La droite se laissera-t-elle tentée comme le maire de Meaux Jean-François Copé par un "pacte de gouvernement" avec Ensemble ? Sur quelles bases ? Quel est enfin le risque de blocage du pays sous la pression d'un quatrième tour social dans la rue et d'un parlement rendu incandescent par la poussée de la Nupes ?

Une chose est sûre, la stratégie d'ouverture à gauche en nommant Elisabeth Borne est un échec patent dont le président, qui a longtemps hésité à nommer Catherine Vautrin pour faire campagne à droite, devra tirer toutes les conclusions politiques. Quant à la possibilité d'une dissolution, le chef de l'Etat ne pourra pas en user avant dans un an, ce qui nous promet douze mois agités dans un contexte économique et géopolitique particulièrement incertain.