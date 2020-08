Les aides de l’Etat étendues à de nouveaux secteurs d’activité

(Crédits : Costas Baltas)

Après avoir annoncé le 31 juillet un « PGE saison » dédié au tourisme, le ministre de l'Économie promet ce lundi de nouvelles aides pour diverses professions. Les magasins de souvenirs et les galeries marchandes et d'aéroports notamment seront désormais exonérés de charges et de chômage partiel.