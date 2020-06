Les dons aux associations, victimes de la crise ?

La pandémie pourrait faire des dégâts dans le secteur associatif. Selon un récent sondage réalisé par Ipsos pour les apprentis d'Auteuil, les dons aux associations ou à des cagnottes en ligne ont concerné un nombre plus restreint de Français (10%), tout comme le bénévolat pour des associations (9%). La crise a déjà commencé à provoquer des dégâts considérables sur l'économie, faisant craindre une perte de revenus chez de nombreux Français. La multiplication des appels aux dons et à la solidarité est déterminante pour de nombreuses associations.

Un Français sur deux prévoit de donner

Sur l'ensemble des Français interrogés, 51% des répondants prévoient de donner au cours de l'année 2020, soit la même proportion qu'en 2019. "Cette stabilité s'explique par la crainte à l'égard de l'avenir économique, qui tempère l'élan de générosité observé", explique l'institut de sondages. En revanche, la proportion de donateurs parmi les plus hauts revenus pourrait progresser au cours de cette année. 82% ont annoncé qu'ils allaient faire un don contre 77% en 2019. Parmi eux, 61% ont déjà donné au cours du premier semestre. De multiples outils fiscaux existent pour favoriser les dons en France.

300 euros de dons en moyenne

Les résultats de l'enquête indiquent que le montant de dons a atteint 300 euros en moyenne en 2019. Derrière cette moyenne, il existe des disparités. Ainsi, 48% des répondants affirment avoir réalisé un don de 100 euros ou moins, 23% ont effectué un don entre 101 et 250 euros et 17% entre 251 euros et 500 euros. Chez les hauts revenus, les dons atteignent 2.140 euros en moyenne. 65% ont donné 1.000 euros ou plus et 9% ont donné entre 501 et 1.000 euros.

La santé et la recherche médicale, principaux bénéficiaires

Sans surprise, la santé et la recherche devraient profiter d'une hausse de dons cette année. Parmi les sujets plébiscités par les Français, la santé et la recherche médicale arrivent en tête pour 39% des répondants. Viennent ensuite l'aide aux personnes les plus démunies (27%) et l'environnement (27%).

Chez les plus hauts revenus, la santé et la recherche médicale (48%), l'aide aux plus démunis (38%) et l'enfance et l'éducation (34%) arrivent en tête des causes les plus soutenues.

Méthode : 1.500 personnes interrogées dont 1.000 personnes représentatives de la population nationale âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas: sexe, âge, profession, catégorie d'agglomération, région). L'échantillon a été interrogé du 19 au 28 mai 2020. en ligne via l'Access panel Ipsos. 500 personnes dont le revenu annuel net du foyer est supérieur ou égal à 120.000 euros