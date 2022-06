Les intempéries de début juin ont coûté près d'un milliard d'euros aux assureurs

Reconnues comme catastrophe naturelle, les inondations, grêles et coulées de boue qui ont touché le Sud-Ouest, l'Île-de-France et le Massif Central du 2 au 5 juin ont provoqué de nombreux sinistres. Leur coût d'indemnisation par les assureurs atteint 940 millions dont une grande majorité pour couvrir les dégâts sur les habitations et les voitures.