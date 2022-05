Comment bien choisir son assurance ?

La notoriété et la crédibilité pour choisir son assurance

La notoriété et la crédibilité sont des critères importants à prendre en compte pour choisir son assurance. Avec le nombre croissant d'entreprises qui interviennent dans le secteur de l'assurance, il est indispensable de bien vous renseigner. Pour réaliser une première sélection, orientez-vous vers celles qui sont connues et reconnues. Vous avez la possibilité de consulter les avis clients qui pourront vous guider dans votre choix. Il est nécessaire de prendre en compte la notoriété, la taille de l'entreprise et son expérience sur le marché. Dans le même temps, vous devez faire attention aux assureurs qui mettent en avant des offres trop attractives.

Les garanties supplémentaires

Avant de signer votre contrat d'assurance, penchez-vous sur les garanties supplémentaires et exclusions de garanties. En réalité, les exclusions de garanties sont des cas précis dans lesquels vous ne serez pas indemnisé ou pris en charge par l'assurance. Ces situations doivent être énumérées très clairement dans le contrat pour vous éviter des situations difficiles. Au besoin, demandez des éclaircissements sur chaque point indiqué. En général, les exclusions de garanties varient suivant le type d'assurance auquel vous devez souscrire. L'ajout de garanties optionnelles peut varier selon les besoins de l'assuré.

La proximité de la compagnie d'assurance

Il n'est pas évident de régler tous les problèmes d'assurance uniquement par téléphone. Pour profiter pleinement de votre assurance en cas de sinistre, il est préférable que votre assureur se trouve à proximité. Dans certaines situations, il est nécessaire de vous déplacer pour aller négocier directement certaines clauses de votre contrat. Vous pourrez avoir du mal à vous déplacer si l'assureur se trouve dans une ville loin de la vôtre, par exemple. Si un événement grave survient, vous pourrez vous rendre assez rapidement chez votre assureur si celui-ci est proche de vous. Ce qui n'aurait pas été le cas si des milliers de kilomètres vous séparaient.

La qualité du service après-vente

C'est en cas de sinistre ou pour débloquer des fonds que vous avez besoin d'une réaction rapide de la part de la compagnie d'assurance. Pour faire votre choix, renseignez-vous bien auprès de l'assureur sur les délais d'intervention : sera-t-il en mesure d'intervenir dans les plus brefs délais selon les situations qui pour vous sont essentielles ? Ces informations vous permettront de juger la qualité des services proposés et finalement, de choisir l'assurance qui conviendra le plus à vos besoins.

Les franchises

Une franchise est la somme retenue par l'assureur lorsqu'il indemnise un assuré pour cause de sinistre. Dans la pratique, la franchise peut être absolue ou relative. La franchise absolue est directement soustraite du montant global des dommages. Dans le cas de la franchise relative, les dommages qui impliquent des coûts inférieurs au montant de la franchise sont au compte de l'assuré. Ce dernier est remboursé lorsque le montant des dommages est supérieur à la franchise. Vous devez faire très attention à ces détails lorsque vous sélectionnez votre assurance. Enfin, certains assureurs peuvent proposer des tarifs très attractifs. Avant de souscrire, nous vous conseillons de vérifier les franchises proposées. Elles pourraient être très élevées et finalement, augmenter considérablement le tarif attractif que vous avez obtenu initialement !