Les intercommunalités exhortent l'État à "repenser le logiciel de la décentralisation"

Les cérémonies de vœux des présidents d'association d'élus se suivent mais ne se ressemblent pas. Le 21 janvier au Sénat, dans le cadre du Grand débat national, l'association des maires de France (AMF), l'assemblée des départements de France (ADF) et Régions de France ont promis de présenter en février "des propositions communes" en matière de fiscalité locale. Ce mardi au siège de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), en présence de deux membres du gouvernement, l'assemblée des communautés de France (AdCF) a recommandé la création d'un "contrat global unique transversal pluriannuel" dans les territoires, fondé sur le triptyque logement-mobilité-énergie.

« Nous plaidons pour une fiscalité juste et équitable adaptée aux capacités contributives de chacun pour retrouver le chemin de la croissance », a insisté Jean-Luc Rigaut, président (UDI) de l'AdCF.

« Nous aurons l'occasion de continuer à travailler avec vous pour compenser la suppression de la taxe d'habitation et parvenir à des recettes justes et durables à un niveau suffisant pour exercer vos compétences », lui a répondu un peu plus tard Olivier Dussopt, secrétaire d'État à l'Action et aux Comptes publics.