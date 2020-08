Les patrons inquiets pour l'économie, moins pour leur propre entreprise

Les patrons français sont plus inquiets pour l'économie française dans son ensemble que pour l'avenir de leur propre entreprise, selon un sondage publié ce mercredi par le Medef à l'occasion de la tenue de son université d'été.

Ainsi, 44% des chefs d'entreprises interrogés sont optimistes concernant la situation économique française, alors qu'ils sont 74% à l'être pour leur entreprise, indiquent les résultats de ce sondage réalisé par l'Ifop.

Dans la même veine, 97% anticipent des répercussions "fortes" ou "très fortes" de la crise sanitaire sur l'économie contre 54% sur leur entreprise.

Ce sondage illustre "le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté" a commenté le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, sur France Inter, notant que "la reprise après le confinement a été plutôt bonne", avec une consommation qui "s'est pas mal tenue" cet été même s'"il y a des secteurs en grande difficulté" et que "le mois d'août a été plus compliqué".

Le reconfinement, scénario noir pour les chefs d'entreprise

Parmi les craintes des chefs d'entreprise dans les mois qui viennent, figure en tête celle d'un reconfinement, suivies d'une hausse du chômage qui limiterait le pouvoir d'achat des Français et de la conjoncture nationale et internationale qui pourrait ralentir les activités.

17% s'inquiètent également de leurs difficultés de trésorerie.

En revanche, 32% assurent que le fait de voir leur carnet de commandes se remplir pourrait leur donner des raisons d'espérer quant à l'évolution de la situation économique.

Limiter les investissements, embaucher des jeunes

Sans surprise, la crise a durement touché de nombreuses entreprises. 45% des dirigeants interrogés affirment que la situation financière de leur entreprise s'est détériorée quand 47% estiment qu'elle est restée stable. Mais les trois quarts (76%) jugent que la situation financière de leur entreprise est "plutôt saine" ou "très saine".

Ainsi, 15% des chefs d'entreprises ont l'intention de réduire leurs investissements dans les mois qui viennent, 8% leurs projets de développements et 9% leurs effectifs.

Mais plus de la moitié (56%) affirment toutefois avoir l'intention d'embaucher des jeunes de manière certaine (27%) ou probable (29%), notamment grâce à la prime de 4.000 euros mise en place par le gouvernement pour l'embauche d'un jeune de moins de 25 ans.

Dans l'ensemble, 79% des chefs d'entreprises font confiance au gouvernement pour soutenir les entreprises.

Soutenir la trésorerie, une priorité

Parmi les mesures de soutien envisagées ou annoncées, les deux tiers des chefs d'entreprises estiment que le soutien à la trésorerie est essentiel, devant la baisse des impôts de production (49%) et le dispositif d'activité partielle de longue durée (49%).

En revanche, un peu moins d'un tiers jugent essentielles les aides aux entreprises pour la transition écologique.

Ce sondage a été réalisé auprès d'un échantillon de 601 chefs d'entreprises de plus de 10 salariés selon la méthode des quotas entre le 27 juillet et le 19 août.