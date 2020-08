Face à la crise : quelles solutions pour financer sa trésorerie ? (4/5)

>> Episode 3 : Face à la crise : les fintech apportent des solutions

16 MARS

Au-lendemain des annonces d'Emmanuel Macron, le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau a assuré, lors d'une interview sur Radio classique, le soutien entier de l'institution financière pour venir en aide aux entreprises en difficultés face à l'épidémie du coronavirus. La banque centrale souhaite notamment assouplir les exigences en capital des banques pour qu'elles puissent davantage prêter aux ménages et aux entreprises.

En parallèle, le gouverneur a rappelé l'existence de la médiation du crédit, un organisme logé au sein de la Banque de France qui accompagne les entreprises pour rééchelonner leurs crédits en cas de difficultés financières, et sa mobilisation totale. Quelle est la mission de ce service ? A qui est-il dédié ? Comment fonctionne-t-il ? Dans quels délais ? Est-il efficace ? Voici les principales informations pratiques à retenir.

Lire l'intégralité

__

24 MARS

Dès demain toutes les entreprises, à quelques exceptions près, pourront solliciter leur banquier pour souscrire un Prêt garanti par l'Etat ou PGE. Cela fait suite à la promesse du président de la République, le 16 mars dernier, de garantir des prêts bancaires accordés aux entreprises à hauteur de 300 milliards d'euros pour éviter des faillites dues à la crise économique provoquée par l'épidémie du coronavirus Covid-19.

Ce dispositif encore inédit dans l'Union européenne, mais que d'autres pays pourraient mettre également en place, permet aux banques de pouvoir octroyer, avec un maximum de sécurité, ces prêts aux entreprises confrontées à des enjeux de trésorerie.

Lire l'intégralité

__

14 JUILLET

Les outils venant compléter les Prêts garantis par l'Etat (PGE) pour soutenir la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire prennent forme. Après les avances remboursables et les prêts à taux bonifiés, dont les premiers fonds ont été débloqués au début du mois, le gouvernement s'apprête à lancer un dispositif innovant visant à renforcer le financement par affacturage. Objectif : financer le besoin en fonds de roulement lié à la reprise d'activité et ainsi honorer le plus grand nombre de commandes nouvelles. Autrement dit : accélérer le redémarrage de l'économie lourdement touchée par la pandémie du coronavirus.

L'affacturage est une technique de financement qui consiste pour une entreprise, souhaitant se faire payer rapidement une facture, à céder ladite créance commerciale auprès d'un établissement bancaire spécialisé (appelé factor). Le factor paye le montant de la facture à l'entreprise et se charge d'opérer le recouvrement. En échange de ce service, il prélève une commission.

Lire l'intégralité

__

Rendez-vous mercredi 26 août, pour un nouvel épisode de la série d'été «Face à la crise».

EPISODE 5 - Quel rôle joue la finance solidaire ?

>> Retrouvez toutes nos séries d'été sur les secteurs stratégiques bousculés par le Covid-19, la politique-fiction...