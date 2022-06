Les trajets en vélo en ville en plein boom depuis début 2022

La petite reine sera sous les feux des projecteurs demain, le 3 juin étant depuis 2018 la journée mondiale de la bicyclette. L'occasion idéale pour parler vélo. Il s'avère que ce type de trajets a fortement augmenté dans les villes françaises sur les cinq premiers mois de 2022 par rapport à l'avant-pandémie, selon des compteurs relevés par l'association Vélo et Territoires et dont les chiffres ont été publiés mercredi 1er juin.

Le nombre de passages à vélo a en effet continué de progresser. De 13% par rapport à 2021 et même de 39% par rapport à 2019, année de référence avant la pandémie, selon les relevés effectués par un échantillon de près de 300 compteurs disséminés sur le territoire national, a indiqué l'association. À noter que cette progression constatée en 2022 repose uniquement sur le milieu urbain (+17% par rapport à 2021).

« La pratique du vélo utilitaire semble désormais bien ancrée et explique probablement les fortes progressions enregistrées en semaine en milieu urbain (+21% par rapport à 2021) », précise Vélo et Territoires.

« La situation en périurbain et rural, quant à elle, tend à se stabiliser », relève l'association. Elle souligne que ces territoires étant sans doute plus propices à une pratique de loisirs, l'usage du vélo a davantage été affecté « par les aléas météo du début d'année ». Les vacances scolaires de février, notamment, ont été marquées cette année par des épisodes de pluie et neige « qui contrastaient fortement par rapport à 2021 où, sur la même période, la France connaissait une météo quasi estivale ». Le nombre de passages de vélos en milieu rural a ainsi stagné (+0%) et même reculé dans les zones périurbaines.

Avec un marché total de plus de 3,4 milliards d'euros, les ventes de vélos ont connu une croissance de +4% en volume et de +15% en valeur en 2021 par rapport à 2020 d'après l'union Sport et Cycle. Plus de 2 789 000 vélos se sont ainsi vendus en France en 2021.

Manque d'infrastructure et crainte du vol comme freins

Au niveau national, les trajets en vélo représentent seulement 4% des déplacements en France. D'après l'étude « Les Français et le vélo » d'OpinionWay pour la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB), publiée en janvier 2022, 53% des Français pédaleraient plus souvent avec de meilleures infrastructures (pistes cyclables, stationnement sécurisé).

Selon une autre étude, réalisée cette fois par 6T-Bureau de recherche en septembre 2020, 46% des cyclistes déclarent qu'ils renoncent parfois à utiliser ce mode de transport par crainte du vol. Une proportion qui atteint même 60% chez ceux ayant déjà subi un vol.

Manque de stationnement et vols de vélos sont par ailleurs étroitement liés. En effet, 77% des répondants ne disposant pas d'un vélo personnel au moment de l'enquête n'avaient pas l'intention d'en acquérir un et l'absence de solution de stationnement constitue un motif important (cité dans 22% des cas). La crainte du vol rebute également 14% d'entre eux. Néanmoins, s'ils disposaient d'un espace de stationnement sécurisé dans l'espace public, 10% achèteraient un vélo et 4% en répareraient un. Rapporté à la population des grandes agglomérations françaises, cela représente près d'un million de vélos supplémentaires.

Grenoble, grande ville où il fait bon pédaler

D'après le Baromètre des villes cyclables 2021 réalisé par la FUB, Grenoble, Strasbourg et Rennes sont les grandes villes de France les plus agréables à la pratique du vélo. Ce qui ne veut pas pour autant dire que tout est parfait, bien au contraire.

Pour réaliser cette étude, la FUB a demandé aux usagers du vélo de répondre à un questionnaire afin d'exprimer leurs attentes et ressentis concernant leurs déplacements à vélo au quotidien. Des notes ont été attribuées aux villes puis un classement sur une échelle allant de A+ (climat vélo excellent) à G (climat vélo très défavorable). Grenoble et Strasbourg ont obtenu un B, Rennes un C, preuve que des efforts sont encore nécessaires pour améliorer la pratique.

Il ressort d'ailleurs du baromètre que 64% des répondants trouvent que les conditions pour l'usage du vélo sont mauvaises en France. Et pour près d'une personne sur deux (47,8%), la situation n'a pas évolué pour les cyclistes depuis les deux dernières années. 36,5% considèrent néanmoins qu'elle s'est améliorée et 15,8% qu'elle s'est dégradée.

(Avec AFP)