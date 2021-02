Mentors, incubateurs, clubs...les réseaux privés s'organisent pour accompagner les jeunes pendant la crise

> L'épisode 1 : Petits boulots, missions...comment dégager un revenu lorsqu'on est étudiant et face au Covid



La pandémie de Covid a-t-elle mis en lambeaux les rêves de carrière des étudiants ? C'est ce que semble suggérer un rapport de l'Assemblée nationale publié en décembre, et loin d'être rassurant : depuis le début de la crise en mars 2020, un jeune sur six a décidé d'abandonner ses études. Et un étudiant sur deux avoue que le contexte sanitaire a modifié son orientation. Plus préoccupant, d'ordinaire propices aux rencontres avec des professionnels, le temps des études se trouve empêché de construire un réseau pour préparer l'entrée sur le marché du travail. Face aux règles des confinements, quelles alternatives les réseaux, clubs, associations et services de mentorats ont-ils mis en place ? Tour d'horizon de solutions de réseaux implantés en région parisienne.

Seul dans sa chambre étudiant de 10m2, comment provoquer les rencontres malgré les interdictions ? Une première réponse consiste à organiser des rencontres « à distance » avec des professionnels, répond Béatrice Viannay-Galvani, directrice générale de « 100.000 entrepreneurs », l'une des associations emblématiques pour l'orientation des jeunes. Depuis 2007, celle-ci a sensibilisé à l'entrepreneuriat près de 600.000 étudiants et lycéens, souvent issus de zones précaires ou isolées. Tandis qu'en temps normal son activité repose sur la visite des lycées et universités en région parisienne essentiellement, la pandémie...