Le Crédit Agricole lance une marketplace emploi pour les jeunes

Numéro un en France sur le marché des jeunes, Crédit Agricole lance une initiative pour soutenir leur emploi dans les territoires. Le groupe bancaire mutualiste met ainsi en place une plateforme (www.youzful-by-ca.fr) qui vise à connecter, au niveau local, les jeunes en quête d'emploi ou de stages avec les entreprises qui recrutent. Au-delà d'un module d'informations pratiques, alimenté par des partenariats avec l'Etudiant et l'Apprenti, la plateforme recense quelque 320.000 offres d'emploi, qui émanent à ce jour, pour l'essentiel, de Pôle Emploi.

Mais ces offres, et c'est l'originalité de cette plateforme, seront progressivement enrichies par les professionnels et les entreprises eux-mêmes. Chaque caisse régionale et chaque caisse locale du Crédit Agricole inciteront en effet leurs propres clients professionnels à alimenter la plateforme selon leurs besoins. Sans exclusivité cependant car la plateforme est également ouverte aux non-clients du réseau bancaire.

Annuaire et prises de rendez-vous

Mais l'idée est bien de faire converger les demandes des quelque 4 millions de clients jeunes de la banque avec les quelque 4 millions...