Nouveau Suez : la solution GIP-Meridiam-CDC reste « la base de travail », selon Bertrand Camus

(Crédits : PASCAL ROSSIGNOL)

Après plus de sept mois de bataille, les dirigeants de Veolia et de Suez se sont entendus pour que le premier absorbe une bonne part du second et forme un Veolia "champion" encore plus compétitif à l'international. Quid du nouveau Suez formé suite au rachat ? Pour l'heure, plusieurs options capitalistiques sont sur la table.