Olivier Véran : « Le couvre-feu n'est pas suffisant face au variant »

Le gouvernement continue de préparer les esprits à un durcissement des mesures face à la pandémie de Covid-19, optant probablement, dans les prochains jours vers une forme de reconfinement du territoire. « L'efficacité du couvre-feu à 18 heures s'estompe », a affirmé le ministre de la Santé Olivier Véran lors d'une conférence de presse ce jeudi 28 janvier. Aussi, l'exécutif cherche encore à temporiser, mais le dénouement face aux variants du coronavirus semble, lui, de plus en plus certain.

Face aux journalistes, le ministre l'a martelé : « le nombre de réanimations augmente, c'est factuel », citant l'exemple des services de réanimation de la ville de Nice et...