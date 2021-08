Pass sanitaire : quels sont les grands magasins concernés ?

Au total, c'est 126 centres et grands magasins de plus de 20.000 m2 qui seront concernés par le contrôle du pass sanitaire à partir de lundi en métropole, selon un décompte établi ce week-end par l'AFP sur la base d'arrêtés préfectoraux, quasiment tous dans la moitié sud de l'Hexagone (Sud-Est et Sud-Ouest) et en région parisienne.

La décision d'instaurer un pass sanitaire reste entre les mains des préfets qui, selon la loi validée la semaine dernière par le Conseil constitutionnel, ne peuvent le faire si cela compromet "l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi qu'aux moyens de transport".

A Paris, si le taux d'incidence global reste légèrement en deçà de 200 pour 100.000 habitants, il est largement supérieur dans les classes d'âge de 10 à 39 ans - 343 dans la tranche d'âge de 20 à 29 ans -, justifie la préfecture de Paris.

RÉGION PARISIENNE

Le centre Italie 2 (XIIIe)

Le centre Beaugrenelle (XVe)

Le centre Vill'up (XIXe)

Le BHV Marais (IVe)

Les Galeries Lafayette, bâtiment coupole (IXe)

Le Printemps Haussmann (IXe)

Le Bon marché (VIIe)

La Samaritaine (Ie)

Le centre commercial Aéroville, à Roissy-en-France (Val d'Oise).

Belle Epine (Thiais)

Val de Fontenay et Périval (Fontenay-sous-Bois)

Centre commercial de la Vache Noire (Arcueil)

Centre commercial Quais d'Ivry (Ivry-sur-Seine)

Okabé (Kremlin-Bicêtre)

Bercy 2 (Charenton-le-Pont)

Pince Vent à Ormesson / Chennevières

Magasins Ikea Villiers-sur-Marne (Thiais)

Le Millénaire (Aubervilliers)

O'Parinor (Aulnay-sous-Bois)

Bel Est (Bagnolet)

Bel Air (Blanc-Mesnil)

Avenir (Drancy)

L'Ilo (Épinay-sur-Seine)

La Grande Porte (Montreuil)

Les Arcades (Noisy-le-Grand)

Domus (Rosny-sous-Bois)

Westfield Rosny II (Rosny-sous-Bois)

Carrefour (Stains)

Bienvenu (Villetaneuse)

Côté Seine (Argenteuil)

Les Trois fontaines (Cergy)

IKEA (Fraconville)

IKEA Paris-Nord Roissy (Gonesse)

Leclerc Modo (Moisselles)

Carrefour Saint-Brice 95 (Saint-Brice-sous-Forêt)

My Place (Sarcelles)

Les portes de Taverny (Taverny)

EN FRANCE

Les autres départements de l'Hexagone où le pass sanitaire sera obligatoire dès lundi dans les grands centres commerciaux sont:

Alpes-Maritimes,

Bouches-du-Rhône,

Charente-Maritime,

Corse-du-Sud,

Gard,

Haute-Garonne,

Gironde,

Hérault,

Landes,

Pyrénées-Orientales,

Rhône,

Haute-Savoie,

Var,

Vaucluse.

___

TABLEAU DES CENTRES COMMERCIAUX (+ de 20.000 m2)

NOTE : En jaune, les départements concernés par un arrêté préfectoral à date portant sur l'obligation de présentation d'un pass sanitaire valide.

(avec l'AFP et Reuters)