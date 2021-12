Pass vaccinal, télétravail obligatoire... le point sur les annonces de Castex contre la 5è vague Omicron

Les fêtes n'auront duré que quelques jours pour l'exécutif. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont tenu lundi soir une conférence de presse à Matignon, pour annoncer les nouvelles mesures de l'exécutif face à la poussée fulgurante du variant Omicron, et accélérer la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Ces mesures ont été arrêtées lors d'un Conseil de défense qui s'est déroulé lundi après-midi, et transposées dans un projet de loi adopté dans la foulée par le Conseil des ministres, et qui va être examiné dans les prochains jours au Parlement.

La situation sanitaire est effectivement très préoccupante. Le 24 décembre, le seuil symbolique des 100.000 contaminations par jour a été franchi, avec une moyenne lissée sur une semaine de plus de 70.000 contaminations par jour. Le taux d'incidence dans le pays dépasse les 700 pour un million d'habitant, soit son taux le plus haut depuis le début de l'épidémie. "Une nouvelle vague déferle sur notre continent, a détaillé le Premier ministre. Le niveau d'hospitalisation continue sa progression dans les établissements de santé, nos soignants sont épuisés d'autant plus que d'autres pathologies affectent le niveau d'activité".

Voici toutes les nouvelles mesures décidées par le gouvernement.

Vaccination : 3 mois de délai seulement après la 2è dose pour bénéficier du rappel

Le Premier ministre a annoncé le raccourcissement du délai nécessaire entre la deuxième dose et la troisième (ou entre la première et la deuxième en cas de Covid) de quatre à trois mois et ce "dès demain matin". "Une vaccination complète éloigne le risque de forme grave même si vous devez contracter le virus", a ajouté Olivier Véran. Le Premier ministre a aussi rappelé que le gouvernement a ouvert, "sur la base du volontariat", la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans.

Jean Castex assume vouloir "faire peser le plus possible la contrainte sur les non-vaccinés".

"La vaccination reste au cœur de notre stratégie, elle nous protège et protège les autres ainsi que les services de santé. L'immense majorité des personnes hospitalisées avec des formes graves de Covid ne sont pas vaccinées ou sont des vaccinés avec des comorbidités graves", a-t-il indiqué. Nous devons poursuivre et amplifier la vaccination pour faire face à la nouvelle vague épidémique".

Par ailleurs, le gouvernement n'écarte pas une quatrième dose de vaccin "si cela s'avère nécessaire". "L'immunité se réduit avec le temps après la 2è dose, nous verrons si c'est aussi le cas après la 3è dose", a précisé le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran.

Le pass sanitaire transformé en pass vaccinal

Dans les lieux où s'appliquait le pass sanitaire (bars, restaurants, lieux culturels, évènements...), il faudra désormais justifier d'être vacciné pour pouvoir entrer. Autrement dit, un test ne suffira plus. Cette décision a été transposée en projet de loi qui devra être voté par le Parlement pour être appliquée.

L'Etat va également accroître les sanctions contre les faux pass. "C'est un acte délibéré de mise en danger d'autrui, aucune conviction personnelle ne saurait le justifier", a déclaré Jean Castex. Le débat parlementaire précisera les contours de ces contrôles renforcés.

Pas de couvre-feu... pour l'instant

Le Premier ministre a annoncé qu'aucun couvre-feu ne sera appliqué pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre. Jean Castex a simplement renouvelé les recommandations de "bon sens" formulées le 17 décembre dernier : porter le masque autant que possible, aérer les pièces, se tester avant et après les fêtes, limiter le nombre de convives.

Si le 31 décembre est "sauvé" des restrictions sanitaires, la situation pourrait évoluer dès le Conseil de Défense du 5 janvier prochain. Un couvre-feu pourrait être envisagé à ce moment-là si la situation s'aggrave, indique le gouvernement.

Retour des jauges et des limitations dans les loisirs

Les concerts debout seront interdits dans les salles de spectacle. Les consommations de boissons et de snacks seront interdits dans les cinémas, les théâtres et autres lieux culturels. Les consommations dans les bars et cafés ne pourront se faire que de manière assise.

Pour les événements, une jauge de 2.000 personnes en intérieur et 5.000 en extérieur devra être appliquée.

Toutes les cérémonies de vœux seront annulées en janvier.

Télétravail obligatoire pendant 3 semaines en janvier

Dès la rentrée du janvier, le télétravail sera obligatoire dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lesquels c'est possible "à raison de 3 jours par semaine et si possible 4 jours", et ce pendant une durée minimale de 3 semaines.

Port du masque étendu dans les centre-ville

L'obligation du port du masque va être renforcée. Déjà obligatoire à l'extérieur et à l'intérieur des entreprises, elle sera aussi imposée dans les centre-ville. Les modalités vont être mises en place avec les préfets.

Ecoles : rien ne change

Malgré la montée des cas chez les enfants et adolescents liés au variant Omicron qui touche davantage les personnes jeunes, la rentrée des classes aura bien lieu le 3 janvier. Le présentiel reste également la norme dans les collèges et les lycées.

Pour le gouvernement, "l'accès équitable à l'éducation doit être la priorité". Le Premier ministre a toutefois annoncé l'amplification de la politique de surveillance et de dépistage dans les établissements scolaires dès la rentrée, sans en préciser la teneur.

Vers une réduction de la durée d'isolement pour les vaccinés

Pour éviter le risque de paralysie du pays à cause de la multiplication des cas contacts et des cas de Covid+, les règles d'isolement vont être "ajustées", possiblement réduites pour les personnes vaccinées. Ces nouvelles règles s'appliqueront la fois pour les personnes cas contact et pour les personnes positives. Les modalités seront discutées dans la semaine et annoncées "en fin de semaine"

Outre-Mer : état d'urgence déclaré à La Réunion et prolongé en Martinique

Des mesures spéciales seront également annoncées dans les prochains jours pour les Outre-Mer. L'état d'urgence sanitaire va être déclaré à La Réunion, et celui-ci sera prolongé en Martinique.