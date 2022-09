Plein emploi : le gouvernement décline ses huit chantiers de réforme

Les ministres du Travail et de la Formation, qui rencontraient ce lundi les partenaires sociaux, se sont contentés d'évoquer les grandes lignes la réforme du travail qui vise à atteindre le plein emploi. Au total, il s'agit de huit chantiers dont la plupart sont déjà connus… Le gouvernement veille à ne pas braquer trop vite les syndicats et promet d'associer les partenaires sociaux à l'élaboration des projets de loi, dont on ignore encore le contenu.