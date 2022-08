Réformes : Macron lancera son CNR le 8 septembre promettant le "dialogue" comme méthode

Emmanuel Macron a annoncé vendredi que le Conseil national de la refondation (CNR) serait lancé le 8 septembre. Le président de la République compte sur cette nouvelle instance pour renouer le dialogue avec les Français et proposer un cadre de réformes pour ce second quinquennat, rompant avec la posture jupitérienne qui lui avait été reproché au cours du premier quinquennat.

Ecole, santé, services publics

Outre les services publics, « nous aurons aussi le chantier de l'école, de la santé, nos grands services publics, avec ce dialogue qu'on lancera dès le Conseil national de la refondation du 8 septembre », a-t-il affirmé à des journalistes après la cérémonie du 78e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas (Var).

En juillet, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran avait expliqué que ce CNR vise à « partager les diagnostics à l'échelle de la Nation sur des grands enjeux » notamment la santé, l'éducation, la perte d'autonomie, et qu'il associerait « les responsables des partis politiques, les responsables des groupes parlementaires, des représentants d'associations d'élus des territoires, des représentants des corps intermédiaires, les syndicats en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental ».

Produire des données

Quant à son mode de fonctionnement, le CNR « va travailler en réunissant des experts, en auditionnant, en partageant des lignes directrices, ce n'est pas une structure qui va voter des textes, c'est une structure qui va permettre de produire des données », avait ajouté le porte-parole du gouvernement.

A plus brève échéance, Emmanuel Macron, interrogé sur les grands chantiers de la rentrée, a rappelé qu'« on a la guerre en Europe qui est là, il faut continuer les actions diplomatiques (...) tout faire pour la stopper ». L'une des conséquences de cette guerre est la crise énergétique qui perdure en Europe faisant craindre des difficultés pour les ménages et les entreprises durant le prochain hiver. « Il nous faut derrière œuvrer pour notre souveraineté énergétique, pour accompagner les Français, nos entreprises dans le contexte de cette guerre », a indiqué le président de la République, ajoutant que « l'agenda de rentrée sera aussi marqué par le travail » car « on peut aller vers le plein emploi mais il nous faut continuer à mener les réformes indispensables, c'est ce qu'on va faire dès cette rentrée », a-t-il affirmé, sans oublier « les fonctions régaliennes, la sécurité, l'immigration ».