Porté par la baisse des prix de l'énergie, le déficit commercial français poursuit sa décrue

Une bonne nouvelle pour la balance commerciale française. Le déficit commercial de la France s'est réduit en novembre 2023 à 7,4 milliards d'euros, favorisé par une progression des exportations et un recul des importations, selon des données des Douanes publiées ce mardi. La balance commerciale s'est alors améliorée de 300 millions d'euros par rapport au mois d'octobre qui avait affiché un déficit de 7,7 milliards d'euros, selon des chiffres actualisés par rapport au mois précédent.

Dans le détail, les exportations françaises ont progressé de 200 millions d'euros sur un mois, pour atteindre 49,6 milliards d'euros, tandis que les importations ont diminué de 100 millions d'euros pour s'afficher à 57 milliards d'euros, indiquent les Douanes.

Cumulé sur douze mois, soit depuis février, le déficit commercial s'améliore également et a atteint fin novembre 110,3 milliards d'euros, laissant présager d'un résultat autour de 100 milliards d'euros lors de la publication annuelle le mois prochain. Pour rappel, sur l'ensemble de l'année 2022, il avait culminé à un montant record de 164 milliards d'euros, plombé par le coût de l'énergie importée par la France.

La facture énergétique s'améliore

C'est, en effet, la facture énergétique qui, après avoir lourdement pesé sur la balance commerciale française durant toute l'année 2022 montre des signes d'amélioration depuis plusieurs mois, qui explique, en partie, les bons résultats de novembre. Le solde énergétique s'est amélioré, porté par la baisse du prix des produits énergétiques importés. Le déficit de la balance énergétique est désormais de 5 milliards d'euros, en amélioration de 100 millions d'euros par rapport à octobre.

Hors énergie, le solde commercial français continue aussi de s'améliorer, en déficit de 4,3 milliards contre 4,6 milliards d'euros le mois précédent. Du côté des échanges de services, l'excédent est stable, à 2 milliards d'euros, a indiqué la Banque de France dans un communiqué également publié mardi.

Au total, le solde des transactions courantes (un indicateur qui englobe à la fois les échanges de biens, de services et de revenus) est déficitaire de 2,8 milliards d'euros, après un déficit de 3,4 milliards d'euros le mois précédent.

Lire aussiCommerce international : la Chine pourrait se faire devancer par les pays d'Asie du Sud-Est dans les 10 ans à venir

Pousser les entreprises à l'export

Afin de résorber le déficit commercial de la France, chronique depuis vingt ans, l'exécutif a lancé le 31 août un plan de 13 mesures. Baptisé « Osez l'export », il sera doté de 125 millions d'euros sur la période 2023-2026 pour aider les entreprises à exporter. Il vise notamment à aider les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de tailles intermédiaires (ETI) à être davantage présentes à l'international, alors que les grandes entreprises françaises le sont déjà bien. En effet, d'après une étude du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) sorti en automne, 95% des exportations étaient réalisées par des grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

Lire aussiFace au déficit commercial record de la France, Macron veut muscler les exportations des PME

« La France doit redevenir une grande puissance exportatrice », avait alors affirmé le ministre Olivier Becht au cours d'un discours donné en août au Quai d'Orsay devant les acteurs publics du soutien à l'export et des chefs d'entreprises françaises. Avant d'ajouter :

« Nous fabriquons en France les meilleurs ou en tout cas parmi les meilleurs produits du monde et il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas les vendre un peu partout sur la planète ».

Fin 2022, 145.700 entreprises françaises exportaient. Le gouvernement veut porter ce nombre à 200.000 d'ici à 2030.

(Avec AFP)