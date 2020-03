Pourquoi et comment relocaliser la production de certains médicaments  ?

Une question de santé publique et par voie de conséquence de souveraineté nationale. Par la voix de l'un de ses administrateurs, David Simonnet, pdg d'Axyntis, groupe français de chimie fine dont l'une des quatre usines est située à Pithiviers dans le Loiret, Polepharma appelle les pouvoirs publics et les laboratoires pharmaceutiques à réfléchir à l'après crise. Et surtout à changer radicalement les process de l'industrie de la santé dont le côté stratégique doit être mesuré à l'aune de la pandémie actuelle.

« Les médicaments ne doivent pas être gérés comme une marchandise banale, rappelle David Simonnet. La logique de réduction de coûts, poursuivie depuis trois décennies, a ses limites comme en atteste les risques qu'elle fait peser pour l'approvisionnement en produits sanitaires ».

Avec 60% et 20% de la production des molécules réalisé en Chine et en Inde, la pénurie a déjà commencé à se faire sentir début 2019, quand plusieurs régions chinoises se sont retrouvées à l'arrêt pendant plusieurs semaines du fait de la pandémie. « Cette tension sur certains médicaments n'a pu être palliée que grâce aux stocks, assure David Simonnet. Le risque que fait peser la désindustrialisation européenne est également visible du côté du gel hydroalcoolique. Il ne reste que peu de fabricants en France et sur le vieux continent de ce produit pourtant essentiel en cas d'épidémie. Via cet exemple marquant, l'on perçoit mieux les vertus d'une production de proximité ».

R&D et commercialisation des médicaments

C'est à partir des années 1990 que l'externalisation hors d'Europe de la fabrication des principes actifs des médicaments a été organisée voire encouragée. A la clé, des prix bas avec la multiplication exponentielle des gélules et cachets génériques. La plupart des grands laboratoires a ainsi privilégié la sous-traitance pour se concentrer sur les phases de recherche et développement, et la commercialisation.

A quelques exceptions près comme Sanofi, qui a créé une division de production indépendante, ou encore Servier et Pierre Fabre. Les empires pharmaceutiques anglo-saxons sont au contraire engagés dans une logique d'externalisation complète de la production. Outre la prise de conscience des Européens face au risque sous-entendu par cette dépendance sanitaire, la réduction drastique des écarts de coûts avec les pays émergents (entre 5% et 15% contre 30% en 1990) constituera probablement aussi un accélérateur à la relocalisation de la fabrication de certaines molécules

Pérenniser les sites hexagonaux et augmenter leur production

Conscients qu'il sera impossible, en termes financier mais aussi d'impact sociétal négatif, de rapatrier la production des médicaments en Europe, en construisant notamment de nouvelles usines, Polepharma propose une réponse graduée face à la situation déséquilibrée actuelle. « Nous préconisons en premier lieu la relocalisation de la fabrication des molécules thérapeutiques majeures comme celles servant au traitement du cancer ou agissant sur le système nerveux, poursuit David Simonnet. Une partie de la production des médicaments génériques, sous-traitée à 100%, serait également rapatriée sur le territoire européen. En France, cette montée en puissance de la capacité industrielle devra s'accompagner en second lieu d'une réorganisation des usines de chimie fine et d'un réaménagement du travail ». A la clé, un investissement estimé à plusieurs centaines de millions d'euros, financé par la dizaine de groupes de chimie opérant dans l'Hexagone, à l'instar de Seqens en Rhône Alpes, Minakem dans les Hauts de France et PMC Isochem dans l'Essonne, mais aussi pour partie par leurs clients, les laboratoires pharmaceutiques.

Au vu des récentes déclarations du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a jugé irresponsable et déraisonnable de dépendre de la Chine et de l'Inde pour 85% de l'approvisionnement en molécules, la chaîne de valeur du médicament escompte pouvoir compter sur un coup de pouce décisif de l'Etat pour mener sa restructuration, une fois l'épidémie de coronavirus passée.