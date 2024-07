Premier Conseil des ministres depuis les législatives : vers une démission de Gabriel Attal ?

C'est le premier Conseil des ministres pour le gouvernement, qui se retrouve ce mardi à 11H30 à l'Elysée, depuis l'arrivée en tête du Nouveau Front populaire aux législatives bien que sans majorité claire.

Cette réunion pourrait être l'occasion pour le chef de l'Etat d'accepter la démission de Gabriel Attal, même si l'équipe actuelle continuerait à gérer « les affaires courantes », notamment pendant la période très sensible des Jeux olympiques de Paris (26 juillet - 11 août). Un gouvernement démissionnaire « reste en place, tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau gouvernement, pour assurer, au nom de la continuité, le fonctionnement minimal de l'Etat », explique, en effet, une note du secrétariat général du gouvernement (SGG) datée du 2 juillet, dont l'AFP a obtenu une copie.

Mais Gabriel Attal deviendrait alors à la fois Premier ministre démissionnaire et président du groupe ex-Renaissance, ce qui pose la question de la séparation des pouvoirs. « C'est une façon de torturer le droit », explique le constitutionnaliste Benjamin Morel dans Libération. Parce que la Constitution de la Ve République est vraiment écrite et pensée pour empêcher le cumul de la fonction de ministre et du mandat parlementaire ». « Juridiquement ça peut tenir, mais ça pose de gros problèmes démocratiques et d'équilibre du régime », ajoute ce maître de conférences en droit public à l'université Paris II. Et pour cause, un gouvernement démissionnaire ne peut justement plus être renversé par une motion de censure.

Discussions autour de la présidence de l'Assemblée...

Cette réunion des ministres sortants d'Emmanuel Macron sera aussi l'occasion de discuter de l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale qui aura lieu jeudi, puis de l'attribution des postes stratégiques du Palais Bourbon vendredi et samedi.

Une démission du Premier ministre et de son gouvernement offrirait donc aux ministres élus députés la possibilité de retrouver leur mandat parlementaire pour participer à cette élection cruciale pour l'année à venir. Pour rappel, le scrutin pour désigner la présidence de l'Assemblée nationale peut se prolonger sur trois tours. Si, aux deux premiers, aucun candidat ne recueille une majorité absolue des suffrages exprimés, la victoire est obtenue à la majorité relative.

Les macronistes ont, en effet, une carte à jouer pour ces rôles législatifs clé. Le camp présidentiel essaie de trouver une majorité alternative afin d'empêcher la coalition de gauche d'obtenir le perchoir. Le sujet était au menu de discussions autour d'Emmanuel Macron lundi à l'Elysée. « L'idée était de voir (...) comment envisager qu'une autre personnalité que celle proposée par le Nouveau Front populaire (NFP) préside l'Assemblée », confirme un participant. « Il y a des discussions avec LR (...) la logique voudrait qu'ils soutiennent une candidature comme celle de Yaël Braun-Pivet », la présidente macroniste sortante qui espère rester au perchoir.

À gauche, cette élection est vue comme une première étape importante et sème la discorde. Jean-Luc Mélenchon a même haussé le ton lundi. « Nous exigeons une candidature unique du Nouveau Front populaire pour la présidence de l'Assemblée nationale et ne reprenons aucune discussion sur quoi que ce soit d'autre tant que ce n'est pas réglé », a écrit le leader insoumis sur X.

Assez de manipulations. Notre décision est la suivante : nous exigeons une candidature unique pour la présidence de l'Assemblée nationale et ne reprenons aucune discussion sur quoi que ce soit d'autre tant que ce n'est pas réglé. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 15, 2024

...et surtout du futur Premier ministre

Autre point central dans les débats politiques en cours : la nomination du futur Premier ministre. Lors du dernier Conseil des ministres, qui avait eu lieu dans l'entre-deux tours, le 3 juillet, Emmanuel Macron avait affirmé qu'il « ne gouvernera pas avec La France Insoumise. Un désistement ne vaut pas coalition (...) Tout me sépare de la France insoumise. Jamais je ne ferai d'alliance avec ».

De son côté, le Nouveau Front populaire peine à s'entendre pour soumettre un candidat au poste de Premier ministre. Ce week-end, le PS a rejeté la candidature de la présidente du conseil régional de La Réunion Huguette Bello, proche de LFI. Et lundi, ce fut au tour de LFI de refuser la candidature de Laurence Tubiana, cheville ouvrière de l'Accord de Paris de 2015 puis de la Convention citoyenne sur le climat, proposée par le PS, le PCF et les Ecologistes.

Et pour cause, l'universitaire, qui a récemment exhorté, dans une tribune au Monde, le Nouveau Front populaire (NFP) à « tendre la main aux autres acteurs du front républicain », est déjà critiquée par les Insoumis qui l'accusent de proximité avec Emmanuel Macron. « Un profil Macron compatible (...) ce serait un renoncement au programme. Une trahison de l'engagement pris devant des millions d'électeurs », a ainsi fustigé le député LFI Paul Vannier, auprès de l'AFP. Et le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a, un peu plus tôt, exclu l'idée d'une personnalité de la société civile, estimant qu'elle ne comportait pas de garanties suffisantes pour « la mise en oeuvre du programme du NFP ».

