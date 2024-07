Législatives : élu député, Joël Bruneau lâche son mandat de maire de Caen

Il le prépare depuis au moins de deux ans. Mais il ne fêtera pas le millénaire de la cité de Guillaume le Conquérant ceint de son écharpe de maire, l'an prochain. Malgré un départ tardif (et surprise) dans la campagne des législatives, Joël Bruneau l'emporte confortablement dans la première circonscription du Calvados face à la représentante du Nouveau Front Populaire, la jeune députée européenne LFI Emma Foureau.

Servi par l'exfiltration inattendue entre les deux tours de la candidate du Rassemblement National, Ludivine Daoudi, dont la photo avec une casquette nazie avait fait le tour des médias, il s'est arrogé tout près de 60% des voix sous l'étiquette divers droite. Moins connu nationalement que ses homologues havrais et rouennais (Edouard Philippe et Nicolas Mayer Rossignol), il va succéder dans l'hémicycle au député Renaissance, Fabrice Le Vigoureux, qui ne se représentait pas.

Vers un changement dans la continuité

Localement, la passation de témoin ne va pas traîner. Après avoir fait savoir il y a plusieurs mois qu'il ne serait pas candidat aux municipales de 2026, le nouveau député avance les pendules sans perdre de temps pour éviter d'avoir à le faire pendant la trêve aoutienne. Il a annoncé vouloir rendre son mandat de maire et de président de la communauté urbaine dès ce lundi (8 juillet). Après quoi l'intéressé, qui restera conseiller municipal, s'appliquera à mettre en selle deux de ses proches. Le suspense est limité.

Dans le fauteuil de maire, c'est un autre homme aux deux prénoms qui devrait lui succéder en la personne d'Aristide Olivier. Conseiller régional et professeur des écoles dans le civil, ce quadra avenant, à qui l'on prête un tempérament aussi pondéré que celui de son mentor, est actuellement premier adjoint à la jeunesse et au sport. Contrairement à son prédécesseur, lui n'occupera pas simultanément les fonctions de président de la communauté urbaine de Caen-la-mer. Joël Bruneau y proposera la candidature d'un autre quadra, Nicolas Joyau. Ingénieur hydraulique de profession, celui-ci est, pour l'instant, adjoint en charge de l'urbanisme à la Ville et vice-président « mobilités » de Caen-la-mer où il est notamment en charge de préparer l'extension du tramway.

A Paris maintenant, reste à voir comment se positionnera le nouveau député du Calvados, en rupture de ban avec LR. Dimanche soir, l'impétrant a expliqué à nos confrères d'Ouest-France qu'il souhaitait conserver son indépendance. Autrement dit, il ne devrait pas rejoindre le groupe Ensemble qui espère encore grossir par le jeu des ralliements d'ici au 18 juillet, date de la première séance publique de l'assemblée nationale.

