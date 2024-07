Election législatives : les marchés sont soulagés face à un parlement divisé

Après le choc de la dissolution, les marchés accueillent avec soulagement la surprise du second tour des élections législatives. Loin une victoire annoncée de l'extrême-droite, l'élection aboutit finalement à une assemblée divisée où aucun bloc (gauche, centre-droit et extrême droite) ne domine. C'était d'ailleurs le scénario retenu par le consensus la semaine dernière, « le scénario du moins pire », pour reprendre l'expression de John Plassard, conseiller en investissement chez Mirabaud.

Les signes de détente se multiplient. Sur les actions, l'indice CAC 40, après avoir brièvement démarré dans le rouge, s'est ressaisi pour flirter avec les 7.700 points, avant de caler dans l'après midi. Tous les principaux indices européens sont également dans le vert.

La prime de risque de la « marque France » s'est également réduite. L'écart entre le rendement de l'OAT français et du Bund allemand est descendu autour de 63 points de base, contre un pic de 85 points de base la semaine dernière. Même le « spread » (écart de taux) sur le secteur bancaire, très sensible au risque souverain, a rétréci de deux points de base dans la matinée. « Les marchés jouent la montre », résume Saïdé El Hachem, gérante et analyste taux chez Vega Investment Managers (IM).

Gouvernement technique

Ce « hung parliament » à la française laisse en effet ouverte toutes les options sur le futur gouvernement, à l'exception toutefois d'une coalition des extrêmes. Le principal point d'attention sera bien évidemment la politique fiscale du prochain gouvernement. Le programme de la gauche prévoit des hausses d'impôts alors que le centre droit privilégie toujours la politique de l'offre avec des baisses d'impôts sur les entreprises. En revanche, les scénarios « extrémistes », sources de dérives budgétaires ou de surenchères anti-européennes, sont écartés. Mais la fiscalité, notamment des entreprises, sera le principal point de friction.

« Pour éviter une remontée du chômage, il faut envoyer les bons signaux avant l'été : baisse des taux et pas de hausse d'impôts », nous expliquait un grand banquier de la place avant la dissolution.

À l'exemple de l'Italie, les marchés misent sur un prochain gouvernement aussi « neutre » que « technique » possible, à l'abri d'une motion de censure, faute de majorité pour l'obtenir. Reste à trouver le « Mario Drahgi » à la française, ou le « nouveau Jacques Delors », une personnalité plutôt à gauche susceptible de rassurer les marchés et rassembler les députés.

Phase incertaine

« Les écarts de taux entre l'OAT et le Bund sont susceptibles de s'élargir aux alentours de 70 points, mais nous nous attendons à ce que les spreads se resserrent une fois qu'un Premier ministre centriste/technocrate sera installé », estiment, dans une note, les analystes de Nomura. En attendant cet oiseau rare, le président de la République, Emmanuel Macron, ne semble pas vouloir précipiter les choses, sous peine de voir la prime de risque rester à des niveaux élevés, surtout si le processus budgétaire prend du retard.

« La France rentre dans une phase insatisfaisante, incertaine mais loin d'être critique. Mais plus cette phase sera longue, plus elle risque de devenir critique », juge, dans un communiqué, Benjamin Melman, directeur des investissements d'Edmond de Rothschild AM.

L'agence de notation S&P $ Global, qui avait déjà dégradé la note de la France fin mai à AA- , a remis aujourd'hui un coup de pression en mettant en garde le pays s'il ne parvenait pas à réduire son important déficit public, estimant même que la nouvelle assemblée allait «compliquer l'élaboration des politiques ». Rappelons que la France doit présenter en septembre à la Commission européenne son pan de réduction des déficits, dans le cadre de la procédure engagée pour déficits excessifs.

Sur les actions, les valeurs du luxe sont calmes, mais les valeurs bancaires restent sous pression. L'incertitude politique, notamment sur la fiscalité, ajoute à la fébrilité des valeurs en ce début de saison de publication des résultats semestriels des entreprises. La bonne tenue de ces derniers conditionnera la résistance des actions européennes, d'autant qu'il ne faut pas attendre de coup de pouce de la Banque centrale européenne en juillet (mais plus certainement en septembre).

Certes, la tendance est de se désengager des valeurs domestiques, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Le CAC 40 reste un indice de grandes valeurs internationales (moins de 20 % des profits sont réalisés en France) et les entreprises ont tendance à augmenter la part de leurs bénéfices qui est distribuée aux actionnaires. Seule une politique fiscale dissuasive, tant sur les dividendes que sur les rachats d'actions, pourrait enrayer ce mouvement.

Pour l'instant, les investisseurs étrangers, notamment américains, n'ont pas trop bougé, mais une confusion politique persistante pourrait les amener à se mettre en position vendeuse sur la France. Ce qui serait en premier lieu dommageable pour les actions françaises, compte tenu de la faible liquidité structurelle sur les marchés actions en Europe depuis plusieurs années.