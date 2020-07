Près d'une mairie sur deux n'a pas de site Internet, un problème pour la démocratie ?

Au lendemain des élections municipales marquées par une abstention record en France (58,4% au second tour en 2020), voici des chiffres qui viennent donner un coup de projecteur inattendu sur la question de l'accessibilité et sur la notion de service public rendu par les maires, vis à vis de leurs administrés. D'après une étude menée par la plateforme en ligne Polipart, début juillet 2020, près de la moitié des mairies de l'Hexagone (46,94%) ne disposait pas de site Internet pour répondre aux besoins des habitants. Aussi, selon ce site enregistré en association à but non lucratif et dont le modèle économique est - justement - d'être un intermédiaire entre les élus et les citoyens, c'est la représentativité et plus largement la démocratie en France qui serait mise à mal au regard de ses résultats.

Pourtant, les attentes des Français en matière d'e-démocratie sont fortes. Évaluation des politiques publiques, accès facilité aux démarches administratives, dialogues citoyens... 73 % des Français estiment que le numérique peut améliorer le dialogue entre citoyens et élus locaux, d'après une enquête Odoxa et SAP menée en mars 2020, soit quelques jours avant le premier tour des élections municipales.

Or, à l'échelon hyper local, Polipart montre, elle, dans son étude, que d'importantes lacunes demeurent. Pour tirer ses conclusions, la Civic Tech a compilé les informations du gouvernement (DILA, DINUM) et de l'INSEE, couvrant au total 34.947 mairies auditées en juillet 2020.

Lire aussi :