A la veille de leur congrès, des maires sur la défensive vis-à-vis du gouvernement

Il n'y avait pas mis les pieds l'an dernier, mais avait reçu près de 2.000 maires au palais de l'Elysée. Cette année, le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, ouvrira le congrès des maires (du 19 au 21 novembre), suscitant la "fierté" et la "joie" du président (LR) de l'association des maires de France (AMF) François Baroin. "Nous ne revendiquons pas de big bang administratif, mais de la simplicité, de la liberté et de la responsabilité", indique le maire de Troyes.

"Le ton a évolué, mais le fond reste le même"

Même son premier vice-président, le socialiste André Laignel, d'habitude si critique, estime qu'"aujourd'hui, l'ambiance s'est détendue".

"Nos demandes sont toujours aussi fortes, mais le ton a évolué", souligne le maire d'Issoudun (Indre). "Nous ne sommes plus ces dépensiers clientélistes, mais nous sommes redevenus des maires responsables."

En revanche, toujours d'après cet élu local, "le fond est resté le même". "Nos demandes de négociation [du congrès de 2018, Ndlr] n'ont jamais été honoré du moindre accusé de réception", souligne-t-il. L'an dernier, l'AMF avait principalement demandé l'élaboration d'une loi de finances annuelle des collectivités, la création d'un fonds de lissage financé par l'Etat en faveur des communes dont les dotations ont diminué, ainsi que l'ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique au prorata de sa part dans l'endettement.

Suppression de la taxe d'habitation

A cet égard, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales ne passe toujours pas. Pour le secrétaire général (UDI) de l'association, Philippe Laurent, "c'est le lien citoyen et républicain extrêmement important qui est en train de se dissoudre."

"L'attitude technocratique est en progression croissante. Toute discussion [avec l'administration et/ou le gouvernement, Ndlr] commence toujours par "Combien ça coûte ? Combien ça rapporte ?" regrette le maire de Sceaux (Hauts-de-Seine). "Nous savons faire preuve de responsabilité, mais dès que nous nous mettons d'accord sur une feuille de route, le projet de loi ne la reprend pas."

Du côté du ministère des Collectivités territoriales, on s'étonne d'un tel discours. Le projet de loi "Engagement et proximité", censé remettre le maire au cœur des collectivités et gommer les fameux irritants de la loi NOTRe, a été adopté à la quasi-unanimité la semaine dernière au Sénat. "C'est un copier-coller de leurs propositions", insiste-t-on dans l'entourage du ministre Sébastien Lecornu.

Hasard du calendrier: l'adoption par l'Assemblée nationale en séance publique interviendra en plein congrès dans deux semaines. En attendant, les maires ont toujours la "volonté d'un véritable partenariat avec l'Etat".