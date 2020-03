Municipales : le maire demeure l'élu local préféré des Français

Le maire est celui qui comprend le mieux les préoccupations des Français au quotidien. Si cette phrase tombe sous le sens à la veille du premier tour des municipales, elle est confortée par notre sondage exclusif OpinionWay-Public Sénat-La Tribune pour l'UNCCAS (*) réalisé auprès de 1.001 personnes. 68% du panel cite en effet le titulaire de l'écharpe tricolore devant le conseiller régional (6%), le parlementaire (député ou sénateur à 6%), le président de la République (5%), le conseiller départemental (5%) ou le député européen (3%).

« Le maire est le dernier élu à "portée d'engueulades", dixit le président du Sénat Gérard Larcher. Il est sur le marché tous les week-ends et se doit de répondre à toutes les sollicitations », explique le directeur général de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale (UNCCAS) Benoît Calmels. « On est sorti des relents dégagistes de 2017 et de l'après-gilets jaunes. Il est redevenu la figure de proximité en qui nos compatriotes ont confiance. »