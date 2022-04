Présidentielle 2022 : les écologistes à la peine à Strasbourg

Jeanne Barseghian, maire écologiste de Strasbourg, a appelé dimanche soir à barrer la route de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. "Face à la menace que l'extrême-droite représente pour notre pays et pour ses citoyens, il n'y a aucune ambiguïté qui tienne : j'appelle les électeurs et électrices à voter Macron", soutient l'élue de la capitale alsacienne, qui a succédé il y a deux ans à l'ex-socialiste Roland Ries à la mairie de Strasbourg.

Avec 6.601 bulletins exprimés (6,4 %) en faveur de Yannick Jadot, en quatrième position derrière Jean-Luc Mélenchon (35,48 %), Emmanuel Macron (30,19 %) et Marine Le Pen (11,06 %), l'écologie politique a fait grise mine ce dimanche dans la capitale alsacienne.

Marine Le Pen en tête

En juin 2020, Jeanne Barseghian avait triomphé aux élections municipales avec 21.592 bulletins en sa faveur. Un an plus tard, aux régionales, la liste écologiste d'Eliane Romani était encore une fois arrivée en tête à Strasbourg avec 14.896 voix, dans un scrutin emporté dans le Grand-Est par Jean Rottner (LR). Ce dimanche soir, la région Grand-Est a placé Marine Le Pen en tête (29,54 %) au premier tour, avec une légère avance devant Emmanuel Macron (27,28 %).

"Ce résultat ne correspond pas à nos attentes", déplore Eliane Romani. "Nous n'avons pas su ancrer nos solutions et n'avons pas été capables d'enthousiasmer nos électeurs, ni de fédérer à gauche", analyse la chef de file régionale des Verts. Les élections législatives, qui apparaissaient comme un objectif affiché des écologistes dans les cantons de gauche des quartiers de Strasbourg, n'ont plus la même saveur pour le clan de Yannick Jadot. "Nos devons rassembler davantage, continuer de discuter avec les autres mouvements politiques pour présenter une candidature rassemblée", propose Eliane Romani.

La socialiste Catherine Trautmann, ancienne maire de Strasbourg (1989-1997 et 2000-2001) et ex-députée européenne, avait appelé à voter pour Anne Hidalgo au premier tour de l'élection présidentielle. La candidate du PS a recueilli 1,88 % des voix à Strasbourg. "Le score de Jean-Luc Mélenchon montre que les électeurs ont exprimé un vote tactique. La gauche existe à Strasbourg mais je ne suis pas certaine qu'une l'alliance soit possible avant les législatives", analyse cette figure locale de la gauche.

Campagne de Macron à Strasbourg

Candidate malheureuse lors des municipales en 2020, où elle était arrivée en troisième position, Catherine Trautmann a tenté de s'allier localement avec les écologistes, au sein d'un intergroupe politique qui n'a pas fonctionné. "L'ambiance est désagréable", résume celle qui apparaît désormais comme conseillère municipale d'opposition, et qui n'a "pas l'intention de se présenter aux prochaines législatives en juin".

Emmanuel Macron est attendu à Strasbourg, pour un meeting annoncé mardi 12 avril en soirée. Le déplacement devrait présenter une tonalité européenne. Le président sortant s'était présenté pour la dernière fois le 19 janvier à Strasbourg, au Parlement européen.

Il avait alors détaillé les enjeux de la présidence française de l'Union européenne. Il tentera cette fois d'appuyer les enjeux européens de sa campagne. Le 7 avril, lors d'un meeting organisé par ses soutiens strasbourgeois, Emmanuel avait obtenu l'appui du premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel, venu en voisin pour rappeler l'importance d'une collaboration solide avec les pays frontaliers du Grand-Est.