Quelles mesures pour la formation dans le plan de relance ?

Le gouvernement a dévoilé ce jeudi son plan de relance, qui prévoit 100 milliards d'euros de dépenses. Les 70 mesures du plan doivent permettre à la France de sortir de la crise engendrée par la pandémie de Covid-19 et de retrouver le niveau de croissance de 2019 d'ici la fin de l'année 2022.

Ce plan comprend un ambitieux volet "compétences". Parmi ces mesures, on retrouve entre autres la formation des salariés en activité partielle, des demandeurs d'emploi et des jeunes (prioritairement vers les secteurs d'avenir), l'accès facilité à la reconversion et la modernisation des organismes de formation.

La formation des salariés en activité partielle

Le gouvernement prévoit une enveloppe d'un milliard d'euros pour la formation des salariés des entreprises en activité partielle, via le FNE (Fonds national pour l'emploi). L'objectif est d'utiliser le temps non travaillé (qui peut aller jusqu'à 40% pendant deux ans dans le cadre de l'activité partielle longue durée) pour se former. Ces formations doivent être ciblées sur les secteurs prioritaires du plan de relance (industrie, numérique, transition écologique, métiers liés à la santé et au grand âge...). Par exemple, les salariés pourront se former aux nouvelles technologies hybrides dans l'automobile ou des certifications en cybersécurité. Déjà depuis avril, le FNE a financé les formations de 150.000 salariés en activité partielle pour un montant de 150 millions d'euros.

De plus, depuis ce jeudi, les entreprises privées peuvent abonder le compte personnel formation (CPF) de leurs salariés, en sus des droits de base (500 euros par an versés par la Caisse des dépôts, 800 pour les moins qualifiés).

La hausse de la rémunération des demandeurs d'emploi en formation

D'autre part, afin d'inciter les chômeurs à suivre une formation professionnelle, une enveloppe de 100 millions d'euros est prévue pour augmenter leur rémunération. Cette mesure va permettre de verser une prime de 150 euros à l'entrée en formation, puis par la suite une revalorisation de la rémunération.

"Pour les 16-18 ans, on va monter à 200 euros contre 130 et pour les 18-21, on va passer de 300 à 500 euros", précise-t-on au ministère du Travail. Pour les plus de 21 ans, la rémunération passera à 710 euros contre 330 à 650 selon les cas aujourd'hui.

Des formations tournées vers les secteurs prioritaires

Le gouvernement veut mettre l'accent sur les formations tournées vers les secteurs prioritaires. Dans ce sens, il souhaite discuter avec les régions pour que les 7,5 milliards encore non consommés du PIC (plan d'investissement dans les compétences, qui prévoyait la formation d'un million de demandeurs d'emploi et de jeunes sur le quinquennat) aillent davantage vers des formations tournées vers l'industrie, le numérique, la transition écologique ou encore les métiers liés à la santé et au grand âge. Pour les jeunes, le PIC financera 200.000 places supplémentaires de formations ciblées sur les métiers dits d'avenir, dont 100.000 formations qualifiantes proposées sur l'application Moncompteformation.

Par ailleurs, le plan jeunes présenté le 23 juillet et doté d'une enveloppe de 6,5 milliards d'euros prévoit, à côté des aides à l'embauche ou au recrutement d'apprentis, 300.000 parcours "d'insertion sur mesure" à travers plusieurs dispositifs : un Parcours Emploi Compétences (PEC), un Contrat Initiative Emploi (CIE) ainsi qu'une augmentation importante des dispositifs d'accompagnement à l'emploi notamment.

Les reconversions encouragées

Dans son plan de relance, le Premier ministre souhaite également encourager les reconversions. Le dispositif de reconversion ProA, créé par la loi Avenir professionnel de 2018, disposera ainsi d'une enveloppe de 270 millions d'euros. Il vise "à faciliter un changement de métier ou de profession, ou une promotion sociale ou professionnelle, via l'obtention d'une qualification reconnue".

Il n'a cependant pas encore été très utilisé puisqu'il fait l'objet d'un accord de branche étendu par l'Etat. Ces dernières semaines, 49 accords ont été déposés, dont 8 ont été pour l'instant étendus (c'est-à-dire applicables à toutes les entreprises du secteur). A la demande des partenaires sociaux, le gouvernement va transformer le dispositif pour favoriser les reconversions d'une branche à l'autre, par exemple dans l'industrie. Par ailleurs, le plan ajoute 110 millions d'euros au "CPF transition", un dispositif mis en place le 1er janvier 2019 et destiné aux salariés qui souhaitent changer de profession. Ce dispositif leur permet notamment de bénéficier d'un maintien de leur rémunération pendant la durée de la formation.

Des organismes de formation plus modernes

Enfin, le confinement a accéléré l'évolution des organismes de formation afin de proposer des enseignements à distance. Le gouvernement prévoit 300 millions d'euros pour aider ces organismes à davantage numériser les services, à se restructurer ou encore à améliorer leurs plateaux techniques. "On veut en faire un secteur d'excellence, le potentiel est grand", souligne-t-on au ministère.

(Avec AFP)