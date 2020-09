Plus de 7 milliards d'euros pour le numérique dans le plan de relance

La relance économique passera par le numérique. C'est le message martelé par le gouvernement ce jeudi lors de la présentation du plan de relance de 100 milliards d'euros. Quatre fois plus importante que celle du plan de relance de 2008, cette enveloppe prévoit au minimum 7,1 milliards d'euros directement engagés pour le numérique. Ce montant est en réalité certainement minoré, selon Cédric O, secrétaire d'Etat en charge de la Transition numérique et des Communications électroniques, car il ne prend pas en compte l'ensemble des déclinaisons numériques des mesures sectorielles. "Il y a probablement des centaines de millions d'euros en plus de projets numériques, notamment dans la baisse des impôts de production ou encore les mesures pour la formation, la culture ou l'éducation, que nous n'avons pas encore identifiés", ajoute-t-il.

Ce plan de 7,1 milliards d'euros s'ajoute aux premières aides en faveur des startups, d'un montant de 5,2 milliards d'euros, annoncées en mars et en juin dernier. Preuve que, "après l'environnement, le numérique est un des piliers essentiels du plan de relance", affirme Cédric O. La somme annoncée ce jeudi ne prend également pas en compte le "plan Tibi" annoncé il y a un an, c'est-à-dire le déblocage de 6 milliards d'euros sur trois ans, de la part des bancassureurs, pour financer l'innovation.

3,7 milliards d'euros pour les startups et les technologies de rupture

Ces 7,1 milliards...