Emploi : quelles sont les régions de France les plus touchées par la crise du Covid-19 ?

Carte des emplois supprimés ou menacés depuis début mars, réalisée par La Tribune. (Crédits : La Tribune)

FOCUS DATA. A Béthune, dans les Hauts-de-France, un plan social frappe l’usine Bridgestone dont la fermeture est annoncée. Est-ce un premier signal pour une économie sous perfusion qui redoute une vague de plans liée au Covid-19 ? Quelles sont les régions déjà touchées ? La Tribune a compilé des données sur les destructions d'emplois et les menaces de suppressions, fournies par l'observatoire Trendeo pour obtenir une photographie, six mois après le déclenchement des premières aides. Pour l'heure, plus une région est dépendante de l'industrie, plus elle se trouve en première ligne. Mais le Covid ne s'arrête pas à un seul secteur : du nord au sud, aucune région n'est épargnée, avec, au coeur, la menace sur le bassin d'emplois de l'Ile-de-France. Dans le même temps, les dispositifs d'aides vont arriver à échéance. La Tribune fait le point dans ce premier baromètre.