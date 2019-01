Réchauffement climatique : en France, un décembre très doux clôt une année record

Les deux périodes de froid qui ont eu lieu au milieu, puis à la fin du mois, peuvent fausser la perception. Mais la douceur a encore dominé en décembre dans l'Hexagone, selon Météo-France. Pendant les premiers dix jours du dernier mois de l'année, les températures ont notamment été particulièrement élevées, dépassant de près de 5°C les normales de saison. Après le rafraîchissement sensible qui a eu lieu du 11 au 17, marquant un retour aux normales saisonnières, le thermomètre a encore dépassé un peu les moyennes de saison, malgré le coup de froid enregistré entre le 25 et le 29 décembre.

Globalement, la moyenne nationale, de 7,4°C, a dépassé la normale de 1,5°C. "L'excédent est assez uniforme sur l'ensemble du pays", précise Météo-France. Décembre 2018 est ainsi le septième mois de décembre le plus doux depuis 1946. Le record de ce mois avait été atteint en 2015, avec une moyenne de 9,6°C (+3,1 °C d'écart de la norme).

Dix mois au-dessus des moyennes nationales

Décembre vient ainsi clôturer une année "exceptionnellement chaude". Tous les mois, sauf février et mars, ont en effet dépassé les moyennes nationales. Avec 8,2 °C de moyenne (+3,1 °C d'écart de la norme), janvier a été le mois le plus anormal. 2018 établit ainsi un nouveau record de chaleur en moyenne nationale (13,49 °C). Un peu en-dessus du record de chaleur de 2014 (13,46 °C), et bien loin du record de froid de 1956, seule année sous le seuil des 10 °C, avec une moyenne annuelle de 9,9 °C: .

Quant aux précipitations, l'année a été "très contrastée", remarque Météo-France : si globalement la France a été frappée par une surplus de pluie de 10% par rapport à la normale (847 mm contre 769), celui-ci a été "du aux six premiers mois de l'année et au dernier trimestre, alors qu'une forte sécheresse de surface régnait du 15 juin au 15 novembre". Météo-France souligne notamment "le tournant brutal entre le 10 et le 15 juin après les derniers gros orages".