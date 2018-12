Energie et climat : l’heure des choix

Electrification accélérée, développement continu des énergies renouvelables, bouleversements sur les marchés pétroliers, globalisation du marché du gaz naturel, rôle central des choix politiques en matière d'énergie... Voici les prédictions contenues dans le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Côté chiffres la demande globale en énergie devrait croître de 25% d'ici à 2040, et celle en électricité de 60%, ce qui en porterait la part à 25% du mix énergétique contre 19% aujourd'hui. Ce développement nécessitera des investissements de 2.000 milliards de dollars par an, dont 70% seront portés par les politiques publiques.

D'après les auteurs, les marchés pétroliers sont à l'orée d'une nouvelle période d'incertitude et de volatilité, et pourraient même traverser une phase tendue en matière d'approvisionnement au début des années 2020. En effet, la demande devrait continuer à croître d'ici à 2040 pour répondre aux demandes de la pétrochimie, du transport routier et de l'aviation. Pour ce faire, il faudrait que le nombre de projets conventionnels approuvés soit multiplié par deux, ou que le gaz de schiste américain produise 10 millions de barils supplémentaires chaque jour d'ici à 2025. La demande en gaz naturel va également poursuivre sa croissance.

Entre 60% et 90% de croissance pour l'électricité

L'électricité, dont la croissance se fera aux deux-tiers grâce aux énergies renouvelables, représentera 40% du mix énergétique en 2040, contre 25% aujourd'hui. Mais le charbon restera la première source d'énergie devant le gaz, qui devrait rester stable à 20% et le nucléaire à 10%. Si le solaire photovoltaïque, qui poursuivra sa course en tête, verra la baisse de ses coûts (déjà divisés par 10 en 10 ans) se poursuivre de 40% d'ici à 2040, d'autres technologies bas-carbone, en particulier dans l'efficacité énergétique, nécessiteront d'importants investissements.

Le développement du numérique et des véhicules électriques sont les causes principales de l'électrification attendue. Mais dans le cas où cette dernière pénétrerait plus encore les transports, les bâtiments et l'industrie, comme le prévoit le scénario « Le futur est électrique », cela pourrait conduire à une hausse de 90% de la demande en l'électricité, et à un pic de la demande pétrolière dès 2030. En revanche, cela n'aurait qu'un impact négligeable sur les émissions de CO2, dans la mesure où une part importante de l'électricité continuerait d'être produite à partir de sources fossiles.

Utiliser plus intelligemment le système existant

Un autre scénario « Sustainable development » permet aux émissions de gaz à effet de serre de plafonner dès 2020, avant de décliner de façon abrupte. Mais, dans l'énergie, un tiers des émissions sont déjà enfermées (locked in) dans les infrastructures, notamment les centrales à charbon asiatiques, dont l'âge moyen est de 11 ans, contre 40 ans pour les centrales américaines ou européennes. D'où la nécessité d'opter dès maintenant pour des investissements dans des capacités de production renouvelables, mais aussi d'utiliser plus intelligemment le système existant.

Pour ce faire, l'AIE expose plusieurs pistes : réformer les marchés de l'énergie, renforcer les réseaux, multiplier les interconnexions, et exploiter tout le potentiel des compteurs intelligents et des batteries.

Dans tous les cas, l'Agence insiste sur le rôle essentiel des gouvernements dans les politiques énergétiques et l'importance de faire les bons choix dès aujourd'hui afin d'éviter le poids futur des émissions « trappées » dans des infrastructures fortement émettrices.