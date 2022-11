Réforme de l'assurance-chômage : « 100.000 à 150.000 » retours à l'emploi en 2023 espère Dussopt

Le gouvernement affiche de solides ambitions sur les retombées attendues de sa nouvelle réforme de l'assurance-chômage. Cette réforme, qui permet une réduction de la durée d'indemnisation des chômeurs et de moduler leur montant selon la conjoncture économique, doit déboucher sur « 100 à 150.000 » retours à l'emploi supplémentaires en 2023 selon le ministre du travail, Olivier Dussopt.

« Les éléments dont nous disposons nous laissent espérer entre 100.000 et 150.000 retours à l'emploi à l'échelle de l'année 2023 », a assuré le ministre au cours d'une conférence de presse de présentation des modalités de cette réforme.

Réduire les indemnités quand trop d'emplois sont non pourvus

Le gouvernement mise beaucoup sur le projet de loi « marché du travail », adopté jeudi dernier par le Parlement afin de réduire le nombre d'emplois vacants. L'exécutif insiste sur l'urgence de déployer cette réforme face aux difficultés de recrutement des entreprises et atteindre son objectif de plein emploi en 2027, soit un taux de chômage fixé à environ 5%, contre 7,4% actuellement. Un objectif « toujours atteignable » selon Olivier Dussopt malgré le spectre d'une récession en Europe.

La réforme ouvre la possibilité, par décret, de moduler les règles de l'assurance-chômage en fonction de la conjoncture. Objectif : rendre les indemnisations moins généreuses quand trop d'emplois sont non pourvus. Et plus généreuses quand les offres de travail manquent.

Les syndicats opposés aussi à la perte d'indemnisation après deux refus

Par ailleurs, le texte adopté en fin de semaine au parlement impose que le refus à deux reprises en un an d'un CDI, après un CDD ou un contrat d'intérim sur le même poste, aboutisse à la perte de l'indemnisation du chômage.

L'idée de durcir les conditions d'indemnisation du chômage se heurte à l'opposition des syndicats, qui rencontraient Olivier Dussopt ce matin. Malgré plusieurs semaines de concertation depuis octobre, les syndicats continuent de dénoncer une réforme « injuste » et « inefficace ».