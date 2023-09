Réforme des retraites : le patron de la CGT Energie convoqué par la gendarmerie

Alors que la loi sur la réforme des retraites entre en vigueur ce vendredi, la CGT Energie, qui déplore la fin des régimes spéciaux des salariés de la branche des industries électriques et gazières (IEG), va devoir répondre d'actes commis durant le conflit social.

Sébastien Ménesplier, son responsable, devenu un dirigeant de premier plan de la CGT, est ainsi convoqué mercredi à la gendarmerie de Montmorency dans le Val d'Oise pour « mise en danger d'autrui par personne morale (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence », dans le cadre d'une enquête diligentée par le parquet de Privas.

Elle fait suite, selon la CGT-Energie, à une coupure de courant opérée le 8 mars, au plus fort de la contestation de la réforme. Dans la ville d'Annonay (Ardèche), fief du ministre du Travail Olivier Dussopt, l'action avait privé de courant plusieurs milliers de foyers. Elle avait été revendiquée par Sébastien Ménesplier. Ce dernier soulignait sa portée « symbolique ».

Mi-janvier, il avait expliqué que le syndicat envisageait des coupures ciblées contre les permanences des élus qui soutiennent le projet prévoyant de décaler l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l'augmentation de la durée de cotisation.

« On va aller voir ceux qui veulent la réforme, qui la soutiennent, ceux-là on va s'occuper d'eux. On va aller les voir dans leurs permanences, on va aller discuter avec eux, et puis si d'aventure ils ne comprennent pas le monde du travail on les ciblera dans les coupures qu'on saura organiser ».