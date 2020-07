Relance : les remèdes anticrise du Conseil d'analyse économique

Fermeture des frontières, confinement de la population, restrictions drastiques des déplacements, transports bloqués... pendant huit semaines, la France a mis sous cloche son économie pour tenter de juguler la propagation du virus. Près de deux mois après la levée des mesures de confinement, la plupart des secteurs d'activité ont pu redémarrer dans des conditions sanitaires et sociales parfois complexes.

Face aux pertes colossales d'activité, le gouvernement doit présenter son plan de bataille à la rentrée pour relancer une économie moribonde. La plupart des instituts de prévision économique anticipent une très violente récession.

En attendant, les économistes Philippe Martin, Jean Pisani-Ferry et Xavier Ragot, tous trois membres du Conseil d'analyse économique (CAE), ont fait part de leurs recommandations dans une note présentée ce vendredi 10 juillet.

Privilégier la relance au sauvetage des finances publiques

Cette pandémie, qui a provoqué un choc d'offre et de demande, nécessite de mettre en place une stratégie de relance économique adaptée dans le contexte d'une économie mondiale exsangue. "Cette note a été présentée à l'exécutif, mais nous sommes indépendants. Ce sont principalement des conseils au gouvernement", a rappelé le président Philippe Martin lors d'un point presse. "La réponse française est pour l'instant contingente et souple par rapport à l'Allemagne. Le danger de la réponse française est sa lisibilité auprès des acteurs économiques. Cela nécessite un grand effort de pédagogie de la part du gouvernement [...] Il existe un risque de cercle vicieux à l'automne avec une perte d'emplois et une baisse de la demande avec une crise plus classique [...] Les objectifs de la relance priment sur le sauvetage des finances publiques."

Un bouclier anti-faillites

La chute brutale de l'activité a provoqué une mise à...