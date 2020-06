La BCE prévoit une profonde récession et "une incertitude exceptionnelle" (Ch. Lagarde)

La "balance des risques" est négative, s'alarme Christine Lagarde. (Crédits : KAI PFAFFENBACH)

La BCE s'attend à une baisse de 8,7% du PIB de la zone euro en 2020, avant un rebond de 5,2% en 2021 et de 3,3% en 2022, mais ces projections s'accompagnent d'une "incertitude exceptionnelle", selon Christine Lagarde, qui ajoute qu'il est donc plus probable que l'on bascule vers un scénario encore plus sombre.