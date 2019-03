Remaniement : l'Elysée annonce trois nominations

Suite aux récentes démissions de Nathalie Loiseau, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, partie mener la liste de La République en marche aux élections européennes, et du porte parole du gouvernement Benjamin Griveaux lancé à l'assaut de la mairie de Paris, l'Elysée annonce plusieurs nominations.

Amélie de Montchalin, députée de la sixième circonscription de l'Essonne devient secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes.

La conseillère presse et communication de l'Elysée, Sibeth Ndiaye, est nommée secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement.

Enfin, Cédric O hérite du poste de secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics chargé du numérique, qu'occupait un autre candidat à la Mairie de Paris Mounir Mahjoubi, jusqu'à son départ du gouvernement il y a quelques jours.