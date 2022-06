Prix des carburants : Bruno Le Maire réclame un effort supplémentaire à TotalEnergies

Le gouvernement en appelle à nouveau à TotalEnergies pour atténuer la flambée des prix des carburants. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire compte demander au PDG du géant énergétique Patrick Pouyanné, qu'il doit rencontrer ce lundi matin, de prolonger ou d'augmenter la remise de 10 centimes par litre de carburant qu'il avait mis en place à l'appel de Jean Castex en mars. Du 1er avril au 15 mai inclus, les stations-service TotalEnergies ont ainsi accordé un rabais de 10 centimes par litre à leurs clients. Ce coup de pouce de TotalEnergies venait s'ajouter à l'aide de l'Etat pouvant aller jusqu'à une ristourne de 18 centimes par litre de carburant. Le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, s'est déjà engagé à ce que son coup de pouce soit à nouveau mis en place dans les stations-services en juillet et août.

Lire aussi 4 mnTotalEnergies, EDF et Engie lancent un cri d'alarme: économisez l'énergie pour éviter les pénuries cet hiver!

« Je vais demander au patron de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, de faire à nouveau un effort parce que le prix du carburant reste très élevé (...) et c'est très dur pour beaucoup de nos compatriotes, il faut que chacun fasse un effort », a affirmé Bruno Le Maire ce lundi sur RMC/BFMTV.

Lire aussi 4 mnLe Qatar signe avec TotalEnergies pour bâtir le plus grand champ gazier (GNL) au monde

En période d'inflation énergétique spectaculaire, les profits record des pétroliers attirent l'attention du grand public et des gouvernements qui exigent d'eux de faire baisser les cours. TotalEnergies affiche d'excellents résultats financiers à la faveur de la hausse des cours du pétrole et du gaz, dopés par la reprise économique post-covid, la guerre en Ukraine et désormais la crise énergétique.

Le groupe a réalisé un ​​bénéfice record de 16 milliards de dollars en 2021. Au premier trimestre 2022, son bénéfice a atteint 4,9 milliards de dollars en dépit d'une forte dépréciation de ses actifs suite au retrait d'une partie de ses activités en Russie. Son PDG Patrick Pouyanné utilise ces ressources pour financer l'expansion de son entreprise dans le gaz naturel liquéfié et les renouvelables. Pour le seul mois de juin, TotalEnergies a annoncé un partenariat en faveur de la création d'un géant mondial de l'hydrogène renouvelable en Inde et un contrat pharaonique pour le développement du plus grand champ de gaz naturel du globe au Qatar.