Télétravailler pour la sobriété : pourquoi ça ne sert pas à grand chose

Le gouvernement veut promouvoir le télétravail comme un des leviers de son plan de sobriété énergétique. Rendre le télétravail économe nécessiterait une mobilisation totale des salariés, des entreprises et des collectivités… pour un résultat très modeste, même dans les scénarios les plus optimistes. Patrons et ministres semblent, de toute façon, peu convaincus par la pertinence du télétravail pour consommer moins d'énergie.