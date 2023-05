Trimestre anti-inflation : guerre des chiffres sur les prix entre le gouvernement et l'UFC

La guerre des prix est d'abord une guerre des chiffres. Les produits inclus dans le « trimestre anti-inflation » de trois des cinq enseignes participant à ce dispositif lancé en mars par le gouvernement ont « légèrement augmenté » entre le 23 mars et le 10 mai, d'après les chiffres publiés ce lundi par l'association de consommateurs UFC-Que Choisir.

Lire aussi« Les profiteurs de crise », un mythe des périodes d'inflation

Les estimations d'UFC-Que Choisir répondent à celles dévoilées le 10 mai par la ministre déléguée au Commerce, Olivia Grégoire. Elle assurait alors que, « en moyenne depuis sept semaines, les prix des produits du trimestre anti-inflation ont baissé de 13% dans le panier, s'il est composé à 100% de produits issus du trimestre anti-inflation », chiffres à l'appui de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

« Malheureusement, cette déclaration est fausse », rétorque l'UFC-Que Choisir sur son site internet. L'association dit avoir « passé en revue les évolutions de prix d'un large échantillon de produits des paniers anti-inflation (entre 50 et 150 références selon l'enseigne), entre le 23 mars et le 10 mai, pour les cinq enseignes ».

« En moyenne, les prix ont légèrement augmenté chez Intermarché (hausse moyenne de 1,5%), Casino (hausse de 1,4%) et Système U (hausse de 1%), et ils sont restés stables chez Carrefour. La seule enseigne qui enregistre un recul ténu est Auchan (baisse de 0,3%), mais c'est elle qui avait auparavant accusé la plus forte hausse. On est loin d'une baisse des prix de 13% », prétend l'UFC dans sa publication.