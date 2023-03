« Usine à gaz », inefficace... Le bilan sévère de l'index d'égalité professionnelle, quatre ans après sa création

Niveaux de salaire, promotion, augmentation... L'index d'égalité professionnelle suffit-il à faire progresser les entreprises ? Instauré via la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » de septembre 2018, portée par la ministre du Travail de l'époque, Muriel Pénicaud, cet outil qui mesure au travers de différents critères les inégalités au sein des entreprises, a été mis en place depuis le 1er mars 2019. Pour l'Institut des politiques publiques, le bilan est, pour l'heure, très mitigé, en raison de la complexité de son calcul. Pire, l'index d'égalité professionnelle n'a aucun effet sur la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes.

L'index d'égalité professionnelle a été mis en œuvre pour les entreprises dont l'effectif compte au moins 1.000 salariés, puis d'au moins 250 salariés au 1er septembre 2019. Depuis le 1er mars 2020, ce sont toutes les entreprises d'au moins 50 salariés qui sont concernées. Objectif : réduire les inégalités salariales entre les genres.

« Si l'égalité salariale entre femmes et hommes est inscrite dans la loi depuis 1972, la réalité est bien différente. En France, les femmes sont en moyenne payées 9% de moins que les hommes à poste et âge égaux. Tous postes confondus, l'écart atteint 25% », justifiait le gouvernement sur son site en 2018.

Des mesures de correction obligatoires

Chaque année, au 1er mars, les entreprises doivent désormais calculer et publier sur leur site Internet l'index d'égalité professionnelle. « Elles doivent également le communiquer, avec le détail des différents indicateurs, à leur Comité social et économique (CSE) ainsi qu'à l'inspection du travail (Dreets) », indique le ministère du Travail sur son site.

Les entreprises peuvent calculer l'index sur le site Egapro, en renseignant notamment les rémunérations, en fonction du genre et du statut (ouvrier, employé...). Selon le résultat obtenu, elles doivent afficher des objectifs de progression. « Si l'Index de votre entreprise est inférieur à 75 points sur 100, celle-ci devra mettre en œuvre des mesures de correction qui lui permettront d'atteindre au moins 75 points dans un délai de trois ans », avertissait le ministère du Travail dans un flyer datant d'avril 2021.

Sur le papier, des chiffres qui s'améliorent...

Les entreprises récalcitrantes - qui n'auraient pas pris de mesures adéquates ou qui n'auraient tout simplement pas publié cet index - s'exposent à une pénalité financière. Celle-ci peut atteindre 1% de la masse salariale.

« L'objectif premier n'est pas la sanction, mais que les entreprises changent leurs pratiques pour atteindre l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. L'inspection du travail a pu vouloir laisser un peu plus de temps pour la mise en œuvre de mesures correctrices », a souligné Elisabeth Borne dans un entretien au magazine Elle le 3 mars.

« On voit que le cadre réglementaire se durcit ces dernières années, observe Anne-Lise Castell, juriste rédactrice en droit social aux Editions Tissot. Au début, il fallait uniquement calculer la note globale de l'index sur 100 points. Désormais, il faut détailler chaque indicateur et prendre des mesures de progression. Il devient donc difficile d'y échapper. C'est une obligation à ne pas prendre à la légère.»

Mais pour quels résultats ? Les chiffres de l'année 2023 n'ont pas encore été dévoilés par l'exécutif. Selon toute vraisemblance, ils seront publiés ce mercredi 8 mars. En 2022, la note moyenne de l'index d'égalité professionnelle s'était légèrement améliorée, à 86, contre 85 en 2021 et 84 en 2020.

... Mais aucun effet « à court terme »

L'an dernier, plus de 92% des entreprises avaient décroché une note supérieure ou égale à 75 points. Le ministère avait recensé 156 « mauvais élèves », ayant une note inférieure à ce seuil depuis trois ou quatre ans, et encourant des pénalités. « Depuis l'instauration de cet index en 2019, 32 460 interventions ont été faites, 504 entreprises ont été mises en demeure et 32 pénalités financières ont été prononcées », se félicite-t-on sur le site Service public.

« Le constat, c'est que les entreprises ont de très bonnes notes, a concédé Thomas Breda, économiste du travail (PSE, CNRS) et responsable du pôle « travail et emploi » de l'Institut des politiques publiques (IPP), lors de la présentation d'une étude dédiée à l'index lundi 6 mars. Le bilan reste toutefois mitigé, selon cette étude menée par l'IPP pour l'Ires, l'Institut de recherches économiques et sociales, et qui s'appuie sur des travaux antérieurs.

Un système qui « favorise les bonnes notes »

« Nous n'avons pas observé d'effet de l'index d'égalité professionnelle à court terme sur les inégalités, a taclé Thomas Breda lors de la conférence de presse organisée par la CFDT. Pour parvenir à ce résultat, les statisticiens ont comparé l'évolution entre 2017 et 2020 d'un groupe d'entreprises ayant entre 55 et 70 salariés avec un groupe témoin d'entreprises ayant entre 35 et 45 salariés et donc pas concernées par l'index du fait de leur petite taille, à partir de bases de données de Bercy et de l'Insee.

Pour les chercheurs, le système de calcul de l'index est même biaisé, puisqu'il est conçu « pour que les notes soient bonnes ». Pour mesurer le premier indicateur, relatif à l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes - qui représente tout de même 40 points sur 100 -, il faut, en principe, classer la rémunération des CSP, par genre et par tranche d'âge. Or, plusieurs catégories de salariés sont exclues (apprentis, contrats de professionnalisation, intérimaires, expatriés, salariés de moins de 6 mois...), ce qui réduit de facto le champ de couverture de l'index.

Autre point noir, la constitution même des groupes de salariés. Un groupe de salariés doit être nécessairement constitué de trois femmes et de trois hommes pour mener à bien le calcul. Dès lors que ces critères ne sont pas remplis, l'effectif du groupe ne peut pas être comptabilisé, ce qui restreint, une fois de plus, le nombre de salariés couverts par l'index d'égalité professionnelle au sein de l'entreprise. En outre, si le calcul repose sur moins de 40% de l'effectif total, l'entreprise n'est pas en mesure de calculer cet indicateur d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. De facto, elles se retrouvent dans l'incapacité de produire leur note globale sur 100 points.

Un index parfois incalculable

Les modalités de calcul de ces groupes peuvent également différer d'une entreprise à l'autre. « Les entreprises peuvent se mettre d'accord avec les élus du personnel pour utiliser d'autres méthodes : elles peuvent choisir de ne pas répartir par niveau ou coefficient hiérarchique. Il y a une règle de base et des dérogations, c'est souvent le cas en droit du travail », souligne Anne-Lise Castell, juriste rédactrice en droit social aux Editions Tissot auprès de La Tribune.

« L'employeur a la possibilité de changer de méthode de répartition des salariés d'une année sur l'autre, ses différents Index seront comparés au cours d'un cycle de 3 ans, peu importe que la méthode ait été modifiée », complète-t-on dans la Foire aux questions dédiée sur le site du ministère du Travail.

« C'est une usine à gaz », dénonce l'économiste Thomas Breda auprès de La Tribune. La complexité et les règles d'exclusion de calcul sont telles qu'elles empêchent de très nombreuses entreprises d'être en mesure de produire cet index. « On ne peut pas calculer en dessous de 75 points », rappelle le chercheur. Environ 30% d'entre elles ne déclarent pas d'index d'égalité professionnelle, estime l'IPP. Pour 25% des entreprises, cet outil n'est même pas calculable.

Inadapté pour identifier les mesures adéquates

En conséquence, seuls 25% des salariés du secteur privé sont couverts par cet index, avance l'Institut des politiques publiques. « La moitié des salariés sont exclus, car ils sont dans des entreprises hors-champ, de moins de 50 salariés, nous détaille l'économiste. Et parmi celles qui sont concernées par l'index, certaines ne peuvent pas le calculer. »

L'autre limite concerne les mesures de progression, voire de correction. La réglementation ne spécifie pas la nature de ces mesures. Si elles font l'objet d'une négociation annuelle obligatoire, elles restent « très vagues », reconnaît Anne-Lise Castell. « L'index d'égalité professionnelle est mal conçu pour identifier les sources d'inégalités et les inégalités réelles, estime Thomas Breda, qui suggère la publication d'indicateurs plus simples. Il est trop complexe pour identifier les mesures de correction. »

« Une boîte noire » pour les représentants du personnel

« L'index d'égalité professionnelle ne peut pas être amené à servir le dialogue social dans ces conditions, a acquiescé Béatrice Lestic, secrétaire générale CFDT, lors de la conférence de presse, présentant l'étude. Pour les représentants du personnel, l'index c'est une boîte noire. On ne sait toujours pas, sur l'indicateur d'écart salarial, quel groupe a une bonne note, lequel n'a pas une bonne note. Y compris pour mener une politique efficace dans une entreprise, on voit bien que l'index n'est pas l'outil qu'on peut mobiliser utilement. » A ce titre, le syndicat réclame une discussion avec le ministère du Travail.

La Première ministre, Elisabeth Borne, reconnaissait déjà l'an dernier les limites de l'index d'égalité professionnelle. « L'index ne peut évidemment suffire à traiter à lui seul tous les problèmes d'égalité professionnelle. Il s'inscrit dans un cadre plus large », expliquait-elle dans un entretien au quotidien Les Echos paru l'an dernier, mettant l'accent sur la lutte contre les stéréotypes de genre via l'orientation.

L'écart salarial tend à se réduire

En 2023, la locataire de Matignon a fait part de son intention d'aller plus loin. Elle souhaite organiser une concertation avec les partenaires sociaux, afin d'actualiser les critères de l'index. « Par exemple, l'augmentation au retour du congé maternité qui est une obligation légale est un critère de l'index. C'est quand même curieux que de respecter la loi vous donne des points ! », s'est-elle indignée.

L'Insee a dévoilé les chiffres actualisés en matière d'écart salarial entre les femmes et les hommes pour l'année 2021, mardi 7 mars. « Le revenu salarial moyen des femmes est inférieur de 24% à celui des hommes dans le secteur privé, pointe l'Insee, contre 34% en 1995. Cependant, à temps de travail identique, le salaire moyen des femmes est inférieur de 15% à celui des hommes (...). A poste comparable, c'est-à-dire à même profession exercée pour le même employeur, l'écart de salaire en équivalent temps plein se réduit à 4% environ. »