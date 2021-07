Variant Delta : le virus ne baisse plus, une quatrième vague pourrait toucher la France dès fin juillet (Véran)

Une quatrième vague de l'épidémie de coronavirus pourrait frapper la France dès la fin juillet du fait de la propagation du variant Delta recensé en premier lieu en Inde, a déclaré dimanche le ministre de la Santé, Olivier Véran, soulignant l'augmentation récente du nombre d'infections.

"Depuis 5 jours, le virus ne baisse plus, il réaugmente. A cause du variant Delta qui est très contagieux. L'exemple anglais montre qu'une vague est possible dès la fin juillet", a-t-il écrit.

"Nous devons aller encore plus vite (dans la vaccination). C'est une course contre la montre qui se joue dans notre pays", a-t-il de nouveau souligné. "Les vaccins font chuter le risque de forme grave, y compris avec le variant Delta."

Olivier Véran avait prévenu vendredi que le pays pourrait être confronté à une reprise de la crise sanitaire dès cet été en raison de la progression du variant Delta et avait appelé les Français à se faire vacciner, alors que le gouvernement a assoupli les procédures de vaccination.

Il faut 85% de population immunisée pour arrêter l'épidémie

Avec un variant Delta considéré comme 40% à 80% plus contagieux que l'Alpha, "le niveau d'exigence de la couverture vaccinale minimum est plus élevé que ce qu'on pensait au départ", a prévenu l'épidémiologiste Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé globale à l'université de Genève, dans un entretien à l'AFP

Il faudrait "85% de personnes immunisées pour que l'épidémie s'arrête", évalue de son côté Pascal Crépey, chercheur en biostatistiques à l'EHESP.

Pour l'instant, seul un tiers de la population est complètement vacciné en France et le gouvernement table sur 35 millions de personnes fin août, soit 52%.

Il faut donc "coupler la vaccination avec une stratégie de circulation minimale du virus très offensive", plaide le Pr Flahault. La bonne nouvelle, c'est que la France est "mieux armée" que l'été dernier pour empêcher que le scénario de la vague automnale se répète.