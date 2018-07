À l'horizon 2060, l'OCDE prévoit un fort ralentissement de la croissance mondiale

La croissance mondiale devrait sérieusement changer de régime. Selon de récentes prévisions de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), le rythme de progression du PIB mondial pourrait fortement ralentir dans les quatre prochaines décennies. L'étude intitulée "The Long View: Scenarios for the World Economy to 2060" étend l'horizon à courte échéance retenu habituellement par les prévisionnistes pour mieux montrer les bénéfices potentiels des réformes structurelles.

Vers un ralentissement de la croissance mondiale

En 2005, le taux de croissance mondiale était évalué à 3,7% mais au fur et à mesure des années, les prévisionnistes estiment qu'il risque de chuter autour de 2% d'ici 2060.

Du coté des pays membres de l'OCDE, le PIB devrait légèrement ralentir à 1,9% en 2060, comparé aux 2,1% en 2006, en raison notamment de la baisse de la consommation privée. La reconstitution des stocks et les exportations nettes ont cependant atténué le ralentissement de la croissance globale du PIB ces dernières années. En ce qui concerne les BRIICS (Brésil, Russie, Inde, Indonésie, Chine et Afrique du Sud), la croissance du PIB était estimée à 7,6% en 2006. Mais dans les 40 prochaines années, le rythme du PIB mondial devrait ralentir de manière très considérable au point d'atteindre 2,1%.

Selon le communiqué de l'OCDE, "une part croissante de la production mondiale est imputable à l'Inde et à la Chine - qui réaliseront chacune entre 20% et 25% du PIB mondial d'ici 2060, contre un peu plus de 40% pour les pays de l'OCDE - le centre de gravité de l'économie mondiale continuant de se déplacer vers l'Asie". "La Chine et l'Inde devraient voir leur revenu annuel par habitant multiplié par sept, mais le niveau de vie dans ces pays et quelques autres du monde émergent ne représentera encore que 25% à 60% de celui des pays les plus riches en 2060", selon un rapport de l'OCDE.

L'Inde monte en puissance et représente une économie très dynamique parmi les BRIICS. Malheureusement, ces États devraient ralentir leur rythme par rapport à ces dix dernières années passant de 6% de croissance moyenne annuelle à tout juste un peu plus de 2% à l'horizon 2060.

La crainte de la guerre commerciale

L'adoption récente des mesures protectionnistes inquiète fortement une grande partie des économistes. À la suite de la guerre commerciale entre les USA et l'Europe sur l'application de fortes taxes douanières sur l'acier et l'aluminium à l'importation, les experts de l'OCDE ont tenu à rappeler que "tout mouvement de repli dans la libéralisation des échanges avec un retour aux droits de douane moyens appliqués sur les importations dans les années 1990 - aurait pour effet d'abaisser sur une longue période les niveaux de vie de 14% globalement dans le monde, et dans une fourchette de 15% à 25% dans les pays les plus touchés".

L'évolution des niveaux de vie

Dans un scénario de référence sans réformes majeures, les niveaux de vie dans les pays de l'OCDE augmentent de 1,5% à 2% par an au cours des quarante prochaines années.

Dans le même temps, le changement démographique pèse sur les niveaux de vie dans les pays avancés et soumet à très rude épreuve les budgets, contraignant les pouvoirs publics à augmenter leurs recettes fiscales d'en moyenne 6,5 points de PIB pour pouvoir financer leurs dépenses de santé et de retraite tout en empêchant la dette publique de grimper.

Les propositions structurelles de l'OCDE

Bon nombre de scénarios montrent comment des réformes structurelles sont bénéfiques aux niveaux de vie futurs. Les analyses de l'OCDE indiquent entre autres :