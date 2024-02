A Moscou, l'ambassadrice des Etats-Unis rend hommage à Alexeï Navalny

« Aujourd'hui, à la pierre de Solovetsky, nous pleurons la mort d'Alexeï Navalny et d'autres victimes de la répression politique en Russie ». Le message est signé Lynne Tracy sur son compte Telegram. L'ambassadrice américaine en Russie a dit s'être recueillie dimanche devant un mémorial improvisé dédié à l'opposant russe à Moscou.

Ce message était accompagné d'une photo de l'ambassadrice, devant plusieurs bouquets de fleurs déposés sur ce monument aux victimes de la répression politique situé juste à côté de la Loubianka, le tristement célèbre siège du KGB soviétique puis du FSB russe.

« Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille, aux collègues et aux sympathisants d'Alexeï Navalny. Sa force est un exemple inspirant. Nous honorons sa mémoire », a indiqué l'ambassade américaine.

Des centaines de Russes ont participé à des petits rassemblements

En dépit de la sévère répression et de mises en garde, des centaines de Russes ont participé à des petits rassemblements dans plusieurs villes pour rendre hommage au célèbre détracteur du Kremlin mort à 47 ans dans une prison de l'Arctique russe. Les autorités russes ont procédé à plus de 400 arrestations vendredi et samedi lors de rassemblements organisés dans 36 villes, la majorité des interpellations ayant eu lieu à Saint-Pétersbourg et Moscou, selon l'ONG spécialisée OVD-Info.

Dimanche, des barrières avaient été installées autour d'un autre mémorial dans la capitale russe, devant un monument baptisé "Mur du deuil", a constaté un journaliste de l'AFP. Plusieurs dizaines de policiers montaient la garde, mais quelques personnes étaient autorisées à s'approcher du mémorial pour y déposer des fleurs.

Le décès d'Alexeï Navalny, sur lequel le Kremlin reste muet, a provoqué une vague d'indignation des pays occidentaux, qui sont nombreux à accuser la Russie d'en être responsable. Léonid Volkov, un allié de l'opposant, a assuré dimanche qu'il ne s'agissait « pas d'un décès, mais d'un meurtre » et appelé les partisans d'Alexeï Navalny à « ne pas se décourager ». « C'est ce qu'il attend de nous maintenant. Ce à quoi il a consacré sa vie doit gagner », a-t-il poursuivi.

(avec AFP)