Accord "historique" au G7 Finances sur un impôt minimum sur les sociétés

Un pas de géant vers une réforme mondiale de la fiscalité. Samedi, à Londres, au terme d'un G7 Finances de deux jours, les ministres des Finances ont annoncé un accord "historique" sur un impôt mondial minimum, et une meilleure répartition des recettes fiscales venant des multinationales, et notamment des géants du numérique.

Le G7 s'est engagé sur l'objectif d'un taux d'impôt minimal mondial sur les sociétés d'"au moins 15%", d'après leur déclaration commune, qui mentionne aussi l'engagement envers une meilleure répartition des droits d'imposer les bénéfices des grandes multinationales.

Les grandes puissances du G7 (Royaume-Uni, France, Italie Canada, Japon, Allemagne, Etats-Unis), profitant d'un regain d'intérêt de l'administration américaine sur la question depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, veulent parvenir à une réforme mondiale de l'impôt sur les sociétés dans l'esprit des travaux engagés au sein de l'OCDE. Elle vise largement les grandes entreprises de la technologie, souvent américaines, qui paient des impôts dérisoires malgré des profits de dizaines voire centaines de milliards de dollars, en se domiciliant dans des pays où le taux d'impôt sur les sociétés est très faible, voire nul.

Lire aussi 6 mnFiscalité, reprise, climat : le G7 Finances veut préparer la sortie de crise

Cet accord du groupe des sept grandes puissances a été qualifié d'"historique" et de "moment de fierté" par le Chancelier de l'Echiquier Rishi Sunak, qui présidait la rencontre en tant que pays organisateur du G7.

La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a salué samedi dans un communiqué un "engagement sans précédent" des ministres des Finances du G7 qui viennent de trouver un accord sur un impôt mondial minimum pour les multinationales.

"Cet impôt minimum mondial va mettre fin à la course vers le bas de la taxation des entreprises, et apporter de la justice pour la classe moyenne et les travailleurs aux Etats-Unis et à travers le monde", selon Mme Yellen.