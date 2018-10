Affaire Khashoggi : le boycott du "Davos saoudien" s'emballe

[Article publié le 17 octobre 2018 à 14:17, mis à jour le 18.10 à 11:40 avec annulations de Le Maire et Caine (Thales), lobbies et think tanks ]

Deux semaines après la disparition du journaliste saoudien critique du pouvoir, Jamal Khashoggi, la liste des entreprises annulant leur venue à une grande conférence économique organisée à Ryad s'allonge, au risque de mettre en péril leurs relations avec le royaume.

Cette conférence, organisée par le fonds souverain saoudien, doit se tenir du 23 au 25 octobre et servir de vitrine aux réformes économiques lancées par le prince héritier Mohammed ben Salmane, considéré comme l'homme fort de l'Arabie Saoudite.

La réussite de ce raout, appelé "Future Investment Initiative", a cependant du plomb dans l'aile depuis la disparition de Jamal Khashoggi, journaliste saoudien en exil, lors d'une visite au consulat saoudien d'Istanbul le 2 octobre. Les autorités turques pensent que le journaliste, contributeur du Washington Post et critique du régime, a été tué à l'intérieur du consulat saoudien à Istambul par une équipe d'assassins venus de Ryad. Dans des conditions particulièrement atroces. De terribles soupçons pèsent sur les plus hautes autorités du royaume wahhabite. Et des protestations viennent du monde entier.

Un proche de Trump accuse le prince héritier Mohammed ben Salmane

Un sénateur américain très influent et proche de Donald Trump, Lindsay Graham, a violemment mis en cause le prince héritier Mohammed ben Salmane et a souhaité qu'il quitte le pouvoir.

"Cet homme est destructeur. Il a fait assassiner (le journaliste) au consulat à Istanbul", a accusé le sénateur républicain sur la chaîne Fox News. "Cet homme doit partir", il est "toxique", a-t-il lancé.

Cependant, lundi, après s'être entretenu au téléphone avec le roi Salmane, M. Trump avait suggéré que la disparition de Jamal Khashoggi "pourrait être le fait de tueurs hors de contrôle". Puis, dans un entretien mardi avec l'agence de presse américaine AP, M. Trump a réclamé l'application à l'Arabie saoudite du principe de présomption d'innocence. "Il faut que nous sachions d'abord ce qu'il s'est passé", a-t-il déclaré.

EDF, Eurazeo... n'ont pas annulé leur participation

Le site internet de l'événement ne permettait plus mercredi de consulter la liste des intervenants. Mais vendredi dernier, le site annonçait, parmi les têtes d'affiche, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, ainsi que la patronne du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde.

Samedi encore, lors des réunions d'automne du FMI à Bali, Christine Lagarde, avait indiqué qu'elle se rendrait à cette conférence à Ryad où le gotha de l'industrie et de la finance devait se retrouver du 23 au 25 octobre.

Mais ce mercredi 17 octobre, Christine Lagarde a fait savoir qu'elle repoussait ce voyage prévu au Proche-Orient, qui comportait une étape en Arabie saoudite et sa participation à une conférence controversée depuis la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.



Côté français, parmi les grands patrons de groupes français dont la venue était prévue par le site, figuraient Virginie Morgon (Eurazeo), Jean-Bernard Lévy (EDF) n'ont jusqu'ici pas fait de commentaires sur leur participation.

En revanche, jeudi 18 octobre, Patrice Caine, le Pdg de Thales, a annoncé qu'il ne se rendrait pas au sommet saoudien, mais qu'il se ferait représenter.

Jeudi encore, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances a annulé sa participation au forum saoudien.

Mardi, Jean Lemierre, le président de BNP Paribas, avait fait savoir hier qu'il annulait sa participation au sommet économique saoudien.

Mercredi, Frédéric Oudéa, le directeur général de Société Générale, lui avait emboîté le pas.

"Frédéric Oudéa ne participera pas au sommet Future Investment Initiative", a indiqué le groupe.

D'autres grands noms du monde des affaires ont également annulé. Voici, à une semaine du coup d'envoi de cette conférence, le récapitulatif de ces défections, recensées par l'AFP et plusieurs médias dont Bloomberg et CNBC.

INSTITUTIONS INTERNATIONALES

- Christine Lagarde, directrice du Fonds monétaire international (FMI)

- Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances de la France

BANQUE / FINANCE

- John Flint, directeur général de HSBC*

- Tidjane Thiam, directeur général de Crédit Suisse*

- Ajay Banga, PDG de MasterCard*

- Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase

- Larry Fink, PDG de BlackRock

- Stephen Schwarzman, PDG de Blackstone

- Bill Winters, directeur général de Standard Chartered

- Jean Lemierre, le président de BNP Paribas

- Frédéric Oudéa, directeur général de Société Générale

>> et aussi, avec le signe *, selon la liste publiée par le Washington Post :

- Ajay Banga, Pdg de MasterCard*



- David Schwimmer, Pdg du London Stock Exchange*



INDUSTRIE et TECHNOLOGIE

- Bill Ford, président exécutif de Ford

- Dara Khosrowshahi, PDG d'Uber

- Richard Branson, milliardaire britannique fondateur du groupe Virgin

- Ariana Huffington, patronne de Thrive Global

- Diane Greene, directrice de la branche "cloud" de Google

- Patrice Caine, le Pdg de Thales,

- Steve Case, ex-Pdg de AOL*



MÉDIAS

-- Bob Bakish, PDG de Viacom

Plusieurs groupes de médias (CNN, Bloomberg, The Economist, le New York Times, CNBC, le Financial Times, etc.) ont également annulé la participation de leurs dirigeants ou de journalistes à des tables rondes

- Patrick Soon-Shiong, patron du Los Angeles Times



- Andrew Ross Sorkin, éditorialiste au New York Times



LOBBIES et THINK TANKS

>> Selon le Washington Post, d'autres organisations ont également rompu leurs relations d'affaires avec l'Arabie saoudite à la suite de l'affaire Khashoggi.

The Glover Park Group, The Harbour Group, des société de lobbying basées à Washington ont annoncé qu'elles cessaient de représenter l'Arabie saoudite.

Le Middle East Institute, un think tank basé à Washington a indiqué qu'il n'acceptait plus les dons provenant de l'Arabie saoudite.

Présence du gratin mondial du conseil stratégique aux entreprises

Le site du forum économique saoudien ne donne plus accès à la liste des intervenants, mais la page des partenaires est toujours visible ce matin (voir ci-dessous) et l'on y voit donc que certaines annulations n'ont pas été mises à jour.

Surtout, dans la partie, "Knowledge Partners", on découvre que le gratin mondial du conseil stratégique aux entreprises est rassemblé pour cet événement. Ce jeudi matin, ces entreprises de conseil n'avaient donné aucune information sur la poursuite de leur participation à cet événement:

Knowledge Partners :



Boston Consulting Group

Deloitte

EY

McKinsey&Company

Olivier Wyman

Strategy& (ex-Booz & Company)

PwC (PricewaterhouseCoopers)

"Summit Partners :

Bain @& Company,

Roland Berger,

SWFI

