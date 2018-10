Patrice Caine, Pdg de Thales, n'ira pas non plus au "Davos du désert"

(Crédits : Charles Platiau)

Le forum économique prévu par l'Arabie saoudite du 23 au 25 octobre enchaine les annulations. Ce matin, le Pdg de Thales vient d'annoncer qu'il ne se rendrait pas, lui non plus, à ce rassemblement qui se voulait vitrine de l'investissement du royaume wahhabite. Depuis l'éclatement de l'affaire Khashoggi, l'Arabie saoudite est sous le coup de protestations mondiales et son événement phare semble se démonétiser à vue d'oeil.