Aide à l'Ukraine : l'Otan veut créer un fonds doté de 100 milliards d'euros

L'Otan envisage, par la voix de son secrétaire général Jens Stoltenberg, de débloquer 100 milliards d'euros sur cinq ans pour aider l'Ukraine. Ce sujet sera au cœur des échanges des 32 pays de l'Alliance atlantique ce mercredi, à l'occasion d'une réunion à Bruxelles de leurs ministres des Affaires étrangères, selon des diplomates.

Les ministres « vont discuter du meilleur moyen d'organiser le soutien de l'Otan à l'Ukraine pour le rendre plus fort, plus prévisible et plus durable », a souligné un responsable de l'Alliance sous couvert d'anonymat.

Ils veulent également discuter des moyens de renforcer l'engagement de cette organisation aux côtés de l'Ukraine, selon des diplomates de l'Otan. Certaines des tâches actuellement assurées par le Groupe de Ramstein, qui fournit une aide militaire et regroupe plus de 50 pays alliés de Kiev, pourraient ainsi être directement prises en charge par l'Otan, a déclaré un de ces diplomates. « L'Otan prendrait davantage de responsabilités », en renforçant « son soutien à l'Ukraine », a-t-il noté.

Discussions encore en cours

« Tout ce qui contribue à la dynamique du soutien à l'Ukraine va dans le bon sens », a déclaré un des diplomates, relevant toutefois que cette idée soulevait encore de nombreuses questions parmi les Alliés, notamment sur le financement de ce fonds. À ce sujet justement, rien n'est encore acté, mais l'idée est que chacun des États membres de l'Alliance y contribue en fonction de son produit intérieur brut (PIB), a expliqué le responsable de l'Otan.

« Aucune décision » n'est toutefois attendue à l'issue de la réunion de ce mercredi. Les « discussions vont se poursuivre en vue du sommet de l'Otan à Washington en juillet », a précisé le responsable de l'Otan.

L'Ukraine sera d'ailleurs l'un des principaux thèmes de ce sommet crucial. Il sera, notamment, question de son adhésion à l'Alliance. Kiev souhaite la rejoindre, mais plusieurs de ses États membres, dont les États-Unis, y sont réticents, du moins à court terme. Interrogés sur une telle perspective, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, et son homologue français Stéphane Séjourné, qui se sont rencontrés mardi à Paris, ont renvoyé à la communication faite à Vilnius en juillet dernier, où il avait été question d'une adhésion sans calendrier.

« Les États membres s'engagent à soutenir les réformes de l'Ukraine dans la voie de l'intégration évidemment à l'Otan. Dans les prochaines heures, dans les prochains jours, on confirmera cette unité des pays de l'Otan autour de cette formule qui devrait rester la même que celle de Vilnius », a ainsi déclaré Stéphane Séjourné.

De son côté, Antony Blinken a assuré que « comme les alliés l'ont dit à Vilnius, l'Ukraine sera membre de l'Otan », tout en ajoutant qu'il fallait « avoir une très bonne et très claire feuille de route pour arriver à cette conclusion. Et je crois que le sommet de l'Otan et le 75e anniversaire sera très concentré, de façon très concrète, sur comment établir cette feuille de route », a-t-il dit.

Un 75e anniversaire entre menace et incertitude Ce jeudi va marquer les 75 ans de la fondation de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (Otan), qui a été créée le 4 avril 1949. L'objectif derrière cette alliance imaginée par 12 pays d'Europe et d'Amérique du Nord : contrer la menace soviétique. Mais à la fin de la guerre froide, l'organisation se retrouve sans ennemi et en quête d'une vocation et de nouvelles missions. L'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022 va la « réveiller » avec « le pire des électrochocs », estimait néanmoins Emmanuel Macron le 31 mai 2023 au forum de sécurité régional Globsec à Bratislava. Une défaite de l'Ukraine rendrait « le monde plus dangereux » et l'Europe « plus vulnérable », ne cesse, en effet, de rappeler son secrétaire général, Jens Stoltenberg. Reste que la menace la plus sérieuse de l'Otan n'est peut-être pas à l'est mais à l'ouest du monde. La perspective d'un retour de Donald Trump à la tête des États-Unis, premier contributeur - et de loin - aux ressources de l'Otan, inquiète. L'ancien président américain a, en effet, affirmé qu'il était prêt à abandonner les Alliés, « mauvais payeurs », à leur triste sort face à la Russie. L'Otan pourrait-elle survivre à un désengagement américain ? « Non, impossible », assure à l'AFP un diplomate de l'Alliance.

(Avec AFP)