L’Otan promet un message « clair » et « positif » à l’Ukraine sur son adhésion, sans fixer de date

Les 31 dirigeants des pays de l'Otan réunis ce mardi et mercredi à Vilnius, en Lituanie, ont envoyé un message de soutien à l'Ukraine. Le pays poursuit une difficile contre-offensive face à Moscou et attend des engagements sur une future adhésion à l'Alliance atlantique. Son président, Volodymyr Zelensky, avait d'ailleurs réclamé « un signal clair » de la part des Occidentaux à ce sujet.

« L'Ukraine mérite de faire partie de l'Alliance. Pas maintenant car maintenant, c'est la guerre, mais nous avons besoin d'un signal clair et ce signal est nécessaire dès maintenant », a insisté Volodymyr Zelensky dans un message sur Telegram.

Un message entendu et partagé par l'Otan.

« Nous allons envoyer un message clair, un message positif sur la voie à suivre. Le texte du communiqué sera rendu public dans les heures qui viennent », a déclaré Jens Stoltenberg, le responsable norvégien de cette alliance militaire, ce mardi matin.

« Voie de réformes » à venir, sans savoir quand

Un peu plus tôt ce mardi, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche avait indiqué qu'une « voie de réformes pour l'Ukraine » sera tracée afin qu'elle puisse rejoindre l'Alliance atlantique. « Je ne peux pas donner de calendrier », avait néanmoins ajouté Jake Sullivan. Il a aussi annoncé une rencontre mercredi entre le président américain Joe Biden et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

Jake Sullivan a estimé qu'il y avait « beaucoup de bonne volonté » de la part des alliés. « Je pense que nous pouvons arriver à un bon accord ».

Ian Brzezinski, du centre de réflexion Atlantic Council à Washington, regrette lui les réticences de la Maison Blanche à accorder à Kiev « une invitation et une feuille de route claire » vers l'adhésion à l'Otan.

« Prendre cette décision est essentiel pour renforcer le moral des Ukrainiens à un moment décisif de la guerre et convaincre Moscou que ses ambitions hégémoniques sont vouées à l'échec », estime-t-il. « Ce n'est pas seulement dans l'intérêt de l'Ukraine, mais pour le bénéfice stratégique de la communauté transatlantique ».

L'enjeu de la bonne formule

Tous les pays membres reconnaissent, en tout cas, que cette perspective n'est pas envisageable tant que la guerre dure. Elle serait de fait synonyme de conflit mondial : l'article 5 de l'Alliance stipule qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous les membres.

Mais le débat entre Alliés se corse quand il faut formuler cette promesse d'adhésion. Depuis des semaines, les diplomates cherchent la formule subtile qui satisfera tout le monde, y compris l'Ukraine. Kiev « a sa place » dans l'Alliance ? Kiev doit avoir « une voie » vers l'adhésion quand « les conditions seront réunies » ?

Les pays baltes se montrent les plus empressés. À Vilnius, les vitres des autobus transportant les journalistes vers le centre de presse affichaient un message éloquent : « Pendant que vous attendez ce bus, l'Ukraine attend de devenir membre de l'Otan ». Le Kremlin, de son côté, a déjà mis en garde l'Otan sur les conséquences « très négatives » pour la sécurité européenne d'une adhésion de l'Ukraine. Cette perspective avait été utilisée comme justification par Vladimir Poutine pour lancer son invasion.

L'Ukraine s'est d'ores et déjà félicitée de l'intention de l'Otan de la dispenser du « Membership action plan » (MAP), sorte d'antichambre à la candidature à l'Alliance qui fixe un certain nombre d'objectifs de réformes. « Mais l'Ukraine devra encore mener d'autres réformes avant d'adhérer à l'Otan », a souligné un responsable occidental sous couvert d'anonymat.

Outre la question de l'adhésion, les 31 pays de l'Otan vont discuter, pendant ces deux jours, de mesures destinées à assurer la sécurité de l'Ukraine, au-delà de l'aide militaire apportée à ce pays. Le sujet devrait être abordé lors de la rencontre mercredi entre Joe Biden et Volodymyr Zelensky.

Une réunion sous haute tension La réunion des 31 dirigeants des pays de l'Alliance se tient mardi et mercredi à Vilnius, à quelque 35 km de la frontière avec le Bélarus, allié de Moscou, et non loin de l'enclave russe de Kaliningrad, sous la protection notamment d'avions Rafale déployés par la France et de batteries de missiles Patriot par l'Allemagne. La Russie a mené au cours de la nuit une frappe de drone sur Kiev, une opération conduite avec des appareils de fabrication iranienne Shahed lancés depuis le sud, probablement depuis la région russe de Krasnodar, selon des sources ukrainiennes.

(Avec AFP)