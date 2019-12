Année folle ou année molle  ? Quels seront les « cygnes noirs » de 2020  ?

Quels événements a priori imprévisibles mais aux conséquences systémiques sur l'économie mondiale, ce que Nassim Nicholas Taleb a popularisé sous le concept de « cygnes noirs » dans son best-seller (Le Cygne noir, éd. Les Belles Lettres), pourraient surgir l'année prochaine ? Il y a d'abord le contexte : l'économie mondiale ralentit.

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit désormais 3 % de croissance en 2019, « son rythme le plus lent depuis la crise financière mondiale », souligne Gita Gopinath, cheffe économiste du FMI, qui précise qu'il s'agit « d'un ralentissement synchronisé ». Autrement dit, les économies émergentes ne prendront pas le relais des économies développées, l'économie mondiale est bien en train de s'unifier. Même si l'institution prévoit 3,4 % en 2020, l'horizon est loin d'être dégagé. Ce ralentissement de l'activité mondiale est davantage dû à des surcapacités, à l'exemple du secteur automobile, et à un endettement élevé des États, mais aussi des entreprises et des ménages. Il est donc possible que le monde soit entré dans une phase de stagnation économique, à l'exemple du Japon, car, comme le souligne l'économiste espagnol Daniel Lacalle, « avoir des...